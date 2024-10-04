Як спілкуються дельфіни? Вчені кажуть, що вони можуть "усміхатися" один одному під час гри

Дельфіни – грайливі та допитливі тварини. До цього часу дослідникам було мало відомо про те, як вони "спілкуються" з іншими морськими ссавцями під час гри.

Однак нове дослідження, результати якого опублікували в науковому журналі Cell, свідчить, що дельфіни-афаліни (Tursiops truncates) відкривають рот (як аналог усмішки) для спілкування під час соціальних ігор.

Здебільшого вони використовують цей вираз обличчя, перебуваючи у полі зору свого партнера по грі. Коли інші тварини, з якими грався дельфін, бачили таку "посмішку", то у 33% випадків відповідали йому тим самим, пишуть Science Daily та IFL Science.

Щоб дослідити, чи справді ці тварини візуально виражають свій грайливий настрій, науковці вивчали 80-годинний відеозапис з 22 дельфінами-афалінами, які перебували в неволі. При цьому вони гралися в парах, зі своїми дресерувальниками або наодинці.

Вчені виявили, що дельфіни часто відкривають рот, граючись з іншими дельфінами, але, ймовірно, не роблять цього, коли граються з людьми або наодинці.

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Дослідники зафіксували загалом більше тисячі випадків застосування "відкритого рота", коли дельфіни гралися, і 92% з них трапилися під час взаємодії з іншим дельфіном.

"Ми виявили виразну міміку та "відкритий рот" у дельфінів-афалін. Такі сигнали неодноразово трапляються в еволюції ссавців, що свідчить про те, що візуальна комунікація відіграла вирішальну роль у формуванні складних соціальних взаємодій не тільки у дельфінів, але й у багатьох видів протягом тривалого часу", – зазначила старша авторка дослідження, біологиня Елізабетта Палагі з Пізанського університету (Італія).

Окрім того, дельфіни частіше "усміхалися", коли їхні обличчя були в полі зору партнера по грі – про це свідчать 89% випадків. Більше того, у 33% випадків партнер відповідав їм взаємністю і посміхався у відповідь.

"Дехто може стверджувати, що дельфіни випадково імітують "посмішку" один одного, оскільки вони часто беруть участь в одній і тій самій діяльності.

Але це не пояснює, чому ймовірність імітації "відкритого рота" іншого дельфіна протягом однієї секунди в 13 разів вища, коли реципієнт насправді бачить оригінальний вираз", – розповіла Палагі.

Дослідники не записували акустичні сигнали дельфінів під час гри, і кажуть, що треба провести додаткові дослідження для вивчення можливої ролі вокалізації та тактильних сигналів під час ігрової взаємодії.

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