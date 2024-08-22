Вчених вразила здатність китів полювати на їжу: для цього ссавці "винайшли" унікальний інструмент

Вчені вкотре переконалися, що горбаті кити – надзвичайно розумні тварини. Вони не тільки вміють "співати", здатні виживати в мінливих умовах, але ще й вміють створювати інструменти, які допомагають їм у пошуку їжі.

Нещодавнє дослідження, результати якого опублікували у науковому журналі Royal Society Open Science, свідчать, що ці морські ссавці створюють "бульбашкові сітки", які використовують для улову крилів – дрібних морських ракоподібних, пише IFL Science.

Вчені називають цих тварин "геніальними", адже вони не лише зуміли створити такий інструмент, але й адаптували його до своїх потреб.

"Багато тварин використовують інструменти, які допомагають їм знаходити їжу, але насправді дуже мало хто створює або модифікує ці інструменти самостійно.

Це маловивчена поведінка горбатих китів, яка є унікальною", – зазначив професор Ларс Бейдер, співавтор дослідження і директор Програми дослідження морських ссавців (MMRP) Гавайського університету в Маноа.

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Дослідники вирушили на узбережжя океану біля південно-східної Аляски і спостерігали за китами, використовуючи неінвазивні мітки на присосках та відеозйомки з дронів.

Велика кількість даних засвідчила, що поведінка цих тварин є напрочуд складною – горбаті кити можуть точно оцінити розмір зграї криля, а потім "налаштувати" видування бульбашок.

Горбаті кити створюють "сітки", випускаючи повітря з дихального отвору, коли плавають по колу під поверхнею. Бульбашки, що піднімаються, утворюють вертикальні "завіси", які зверху виглядають як одне або кілька кілець.

Окрім того, дослідники припустили, що кити можуть свідомо змінювати розмір, форму і глибину цих сіток, а також відстань між бульбашками.

"Це дозволяє їм захоплювати до семи разів більше здобичі за одне занурення, не витрачаючи додаткової енергії. Ця вражаюча поведінка доводить, що горбаті кити є частиною рідкісної групи тварин, які виготовляють і використовують власні інструменти для полювання", – пояснив Бейдер.

Вчені дійшли висновку, що горбаті кити – "розумні та винахідливі", і відносно добре підготовлені до викликів майбутнього.

"Мене захоплює те, що горбаті кити "винайшли" складні інструменти. Саме ця поведінкова гнучкість і винахідливість, я сподіваюся, стане їм у пригоді, оскільки наші океани змінюються", – додав Енді Сабо, один з авторів дослідження і виконавчий директор Фонду захисту китів Аляски.

Нагадаємо, раніше українські полярники оприлюднили відео, на якому можна побачити одразу три цікавих типи поведінки горбатого кита.