У Японії дельфіна-холостяка звинуватили у 18 нападах на людей

У Японії жителі приморського містечка стурбовані агресивною поведінкою самотнього і "сексуально незадоволеного" дельфіна, який атакує людей.

Дельфіна-афаліну звинувачують у 18 нападах на плавців поблизу міста Міхама у 2024 році, повідомляє BBC з посиланням на японську компанію суспільного телерадіомовлення NHK.

Щонайменше шестеро людей були поранені внаслідок нападів минулого року, зокрема, один плавець отримав перелом ребер.

Одній дитині, яку атакував дельфін цьогоріч, наклали 20 швів на палець.

Експерти вважають, що агресія дельфіна може бути пов'язана з "сексуальною фрустрацією" через самотність, гормональними коливаннями чи бажанням домінувати.

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Також дельфін міг стати агресивним, якщо його "виключили" з групи собі подібних, або якщо він зазнав травми від людей у минулому.

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Раніше Japan Today повідомляли, що атаки дельфінів почастішали на пляжі в префектурі Фукуї.

Місцева влада у різних містечках вже закликала японців не наближатися до дельфінів і не торкатися їх. Фахівці нагадують, що дельфіни – це дикі тварини, які можуть не тільки вкусити, а й потопити необачного відпочивальника.

Нагадаємо, напади дельфінів на людей, які потрапили в їхнє природне середовище, траплялися і раніше у різних країнах. Наприклад, у японській затоці Вакаса від нападів дельфінів з 2022 року постраждало близько 50 осіб.

А у 1994 році в Бразилії дельфін на прізвисько Тяо напав на двох плавців, які намагалися осідлати його. Один чоловік загинув.