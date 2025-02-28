Виверження Везувію перетворило мозок людини на скло. Науковці пояснюють, як так сталося

Мозок людини перетворився на скло: як це сталось пояснили вчені

Вчені виявили дивну знахідку під час розкопок у давньому місті Геркуланум, яке зруйнувало виверження Везувію у 79 році нашої ери.

У рештках черепа чоловіка знайшли чорні лискучі фрагменти. Науковці зʼясували, що це мозок, який перетворився на скло, йдеться у результатах дослідження, опублікованого в журналі Scientific Reports, пише Reuters.

Феномен, відомий як вітрифікація (перетворення органічної речовини на скло), стався внаслідок стрімкого впливу розпеченої вулканічної хмари, температура якої досягала щонайменше 510°C. Гарячий попіл миттєво випалив органічні тканини, а швидке охолодження закріпило ефект.

"Скло, яке утворилося, дозволило зберегти біологічний матеріал мозку разом із його мікроструктурами.

Єдиний інший тип органічного скла виробляється в деяких рідкісних випадках вітрифікації деревини – їх теж знаходили в Геркуланумі та Помпеях. Однак ніколи у світі не виявляли скляних органічних останків людини чи тварини", – пояснює антрополог П’єр Паоло Петроне з Університету Неаполя імені Федеріко II.

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Археологи досліджували тіло чоловіка, виявлене ще у 1960-х роках у будівлі Колегії Августалів – храмі, присвяченому культу імператора Августа. Його ідентифікували як молодого чоловіка, ймовірно, хранителя колегії.

Повторно останки дослідили у 2018 році – тоді вчені й помітили лискучі чорні фрагменти всередині його черепа.

"Я працював у кімнаті, де знаходилося його тіло, коли під лампою побачив крихітні склоподібні частки у вулканічному попелі. На дотик вони нагадували обсидіан – природне вулканічне скло", – розповідає Петроне.

Проте, на відміну від справжнього обсидіану, уламки були крихкими і легко розсипалися. Хімічний аналіз підтвердив, що вони містять білки та жирні кислоти, характерні для людської нервової тканини.

Аналіз решток показує, що всі жертви у Геркуланумі загинули миттєво. Чоловік, мозок якого перетворився на скло, ймовірно, помер у перші хвилини катастрофи і навіть не встиг усвідомити небезпеку.