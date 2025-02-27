Доказ кривавих таємних ритуалів: на руїнах Помпеїв знайшли рідкісні фрески

Археологи вважають, що фрески створили за століття до знищення Помпеїв

На руїнах зруйнованого міста Помпеї (Італія) археологи знайшли фрески, які датуються 40-30 роками до нашої ери. Науковці вважають, що на них зображено таємний кривавий ритуал на честь бога Діоніса.

Фрески у "Віллі містерій" – друге відоме зображення цієї містерії, повідомляє Reuters із посиланням на Археологічний парк "Помпеї".

Зображення складають мегалографію – цикл картин із великими фігурами. Вони розміщенні на трьох стінах бенкетного залу, який виходить у сад.

Фото: Археологічний парк "Помпеї"/Facebook Фото: Археологічний парк "Помпеї"/Facebook Фото: Археологічний парк "Помпеї"/Facebook Фото: Археологічний парк "Помпеї"/Facebook Фото: Археологічний парк "Помпеї"/Facebook Фото: Археологічний парк "Помпеї"/Facebook Фото: Археологічний парк "Помпеї"/Facebook Фото: Археологічний парк "Помпеї"/Facebook Фото: Археологічний парк "Помпеї"/Facebook Фото: Археологічний парк "Помпеї"/Facebook

На фресках зображена містерія Діоніса – давньогрецького бога родючих сил землі, рослинності та виноробства. Ритуал був таємним обрядом на честь божества, який нібито приносив духовне просвітлення та благословенне життя в цьому та загробному світах.

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Культи вважали таємничими, оскільки про те, що відбувалося під час ритуалів, знали лише їхні учасники, які пройшли процес ініціації.

На зображеннях можна побачити жінок-танцівниць і сатирів із гострими вухами, які грають на подвійній флейті та роблять піднесення вина. Також на фресках є вакханки-мисливиці, що мають на плечах вбитих тварин або тримають у руках мечі та нутрощі звірів.

У центрі композиції – демон, вихователь і супутник Діоніса Силен та смертна жінка, яка збирається бути посвяченою в таємниці богів.

"Цікавою деталлю є те, що всі фігури на фресках зображені на п'єдесталах, ніби статуї. Водночас їхні рухи, колір обличчя та одяг роблять їхній вигляд дуже живим", – додали в парку "Помпеї".

Під фресками із вакханками та сатирами знайшли зображення живих і мертвих тварин, зокрема оленя, нещодавно випатраного кабана, птахів, а також риб і молюсків.

"Вакханки (жриці Діоніса – ред.) для стародавнього світу були вираженням дикої та неприборканої сторони жінок, які покидали своїх дітей, дім, щоб вільно танцювати, ходити на полювання і їсти сире м'ясо в горах і лісах.

Це протилежність "хорошій" жінці, прикладом якої є богиня шлюбу та кохання Венера.

Фрески показують жінку як таку, що коливається між двома цими крайнощами", – пояснив директор Археологічного парку Габріель Цухтрігель.

Він додав, що попри глибокий релігійний зміст зображення на стінах вілли мали функцію прикраси місць для банкетів.

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"Схоже на копію "Створення Адама" Мікеланджело на стіні італійського ресторану в Нью-Йорку, [яку повішали], щоб створити атмосферу.

За цими чудовими картинами ми можемо побачити ознаки релігійної кризи, яка вплинула на стародавній світ, а також велич ритуалу, що сягає архаїчного світу", – додав Габріель Цухтрігель.

За підрахунками вчених, фрески створили в 40-30 роках до нашої ери. Тобто на момент виверження Везувію, який зруйнував Помпеї в 79 році, зображенню було близько століття.

Єдиним прикладом мегалографії із зображенням схожих ритуалів є фреска "Містерій" на однойменній віллі за воротами Помпеїв.

"Через 100 років сьогоднішній день буде вважатися історичним. Це виняткове історичне зображення є унікальним прикладом, що робить Помпеї надзвичайним свідченням здебільшого невідомого аспекту життя [населення] класичного Середземномор’я" – заявив міністр культури Італії Алессандро Джулі.

Раніше на руїнах заможного району Помпеїв знайшли розкішний термальний коплекс, який був з'єднаним із вишуканим банкетним залом і міг вміщати до 30 людей одночасно.