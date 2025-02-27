Доказ кривавих таємних ритуалів: на руїнах Помпеїв знайшли рідкісні фрески
На руїнах зруйнованого міста Помпеї (Італія) археологи знайшли фрески, які датуються 40-30 роками до нашої ери. Науковці вважають, що на них зображено таємний кривавий ритуал на честь бога Діоніса.
Фрески у "Віллі містерій" – друге відоме зображення цієї містерії, повідомляє Reuters із посиланням на Археологічний парк "Помпеї".
Зображення складають мегалографію – цикл картин із великими фігурами. Вони розміщенні на трьох стінах бенкетного залу, який виходить у сад.
На фресках зображена містерія Діоніса – давньогрецького бога родючих сил землі, рослинності та виноробства. Ритуал був таємним обрядом на честь божества, який нібито приносив духовне просвітлення та благословенне життя в цьому та загробному світах.
Культи вважали таємничими, оскільки про те, що відбувалося під час ритуалів, знали лише їхні учасники, які пройшли процес ініціації.
На зображеннях можна побачити жінок-танцівниць і сатирів із гострими вухами, які грають на подвійній флейті та роблять піднесення вина. Також на фресках є вакханки-мисливиці, що мають на плечах вбитих тварин або тримають у руках мечі та нутрощі звірів.
У центрі композиції – демон, вихователь і супутник Діоніса Силен та смертна жінка, яка збирається бути посвяченою в таємниці богів.
"Цікавою деталлю є те, що всі фігури на фресках зображені на п'єдесталах, ніби статуї. Водночас їхні рухи, колір обличчя та одяг роблять їхній вигляд дуже живим", – додали в парку "Помпеї".
Під фресками із вакханками та сатирами знайшли зображення живих і мертвих тварин, зокрема оленя, нещодавно випатраного кабана, птахів, а також риб і молюсків.
"Вакханки (жриці Діоніса – ред.) для стародавнього світу були вираженням дикої та неприборканої сторони жінок, які покидали своїх дітей, дім, щоб вільно танцювати, ходити на полювання і їсти сире м'ясо в горах і лісах.
Це протилежність "хорошій" жінці, прикладом якої є богиня шлюбу та кохання Венера.
Фрески показують жінку як таку, що коливається між двома цими крайнощами", – пояснив директор Археологічного парку Габріель Цухтрігель.
Він додав, що попри глибокий релігійний зміст зображення на стінах вілли мали функцію прикраси місць для банкетів.
"Схоже на копію "Створення Адама" Мікеланджело на стіні італійського ресторану в Нью-Йорку, [яку повішали], щоб створити атмосферу.
За цими чудовими картинами ми можемо побачити ознаки релігійної кризи, яка вплинула на стародавній світ, а також велич ритуалу, що сягає архаїчного світу", – додав Габріель Цухтрігель.
За підрахунками вчених, фрески створили в 40-30 роках до нашої ери. Тобто на момент виверження Везувію, який зруйнував Помпеї в 79 році, зображенню було близько століття.
Єдиним прикладом мегалографії із зображенням схожих ритуалів є фреска "Містерій" на однойменній віллі за воротами Помпеїв.
"Через 100 років сьогоднішній день буде вважатися історичним. Це виняткове історичне зображення є унікальним прикладом, що робить Помпеї надзвичайним свідченням здебільшого невідомого аспекту життя [населення] класичного Середземномор’я" – заявив міністр культури Італії Алессандро Джулі.
Раніше на руїнах заможного району Помпеїв знайшли розкішний термальний коплекс, який був з'єднаним із вишуканим банкетним залом і міг вміщати до 30 людей одночасно.