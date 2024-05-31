ТЦК звинуватили у зриві доставки ліків для людей з ВІЛ: водія відправили на ВЛК і вручили повістку

29 травня співробітники Мукачівського ТЦК зупинили 23-річного водія вантажівки, який перевозив ліки для людей з ВІЛ. Водія змусили пройти військово-лікарську комісію і вручили повістку з вимогою наступного дня з'явитися у військкомат.

Про це повідомив голова Координаційної ради благодійної організації "100% Життя" Дмитро Шерембей.

Він заявив, що ці дії співробітників Мукачівського ТЦК призвели до зриву поставки препаратів до Тернополя та Івано-Франківська – 29 травня вантаж ліків не доїхав до місця призначення.

Шерембей написав, що персонал ТЦК проігнорував не тільки вік водія, який не є призовним за законом, але й той факт, що при зупинці роботи рефрижератора або при повному використанні палива ліки можуть зіпсуватися.

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"Кожен другий вантаж, який ми доставляємо, потребує дотримання спеціальних технологій доставки, так званого "холодового ланцюга". Якщо водія забирають до ТЦК на понад шість годин, і весь цей час машина залишається без нього, існує ризик, що в холодильнику вимкнеться електроенергія. Це може призвести до псування товарів – і тоді йтиметься не лише про фінансові втрати, але й про те, що люди не отримають необхідні, можливо, навіть рятівні, ліки", – розповів Шерембей у коментарі "УП. Життя".

За його словами, водій вантажівки надав працівникам ТЦК чотири документи: права, паспорт, маршрутний лист компанії з описом вантажу, який він перевозить, та виписку про обмежену придатність до військової служби від 2018 року.

Посвідчення про обмежену придатність до військової служби

У Закарпатському ОТЦК та СП зазначили, що водій не мав при собі військово-облікових документів, тому його відправили уточнювати дані до Мукачівського РТЦК та СП.

"Згідно з чинним законодавством, чоловіки від 18 до 60 років повинні при собі мати військово-облікові документи", – йдеться у повідомленні ТЦК.

У Закарпатському ОТЦК додають, що після перевірки водієві вантажівки виписали повістку за місцем проживання у Києві. Проте на світлині, наданій водієм, повістка виписана з наказом з'явитися наступного дня до Мукачівського РТЦК.

Повістка, вручена водієві

Благодійна організація "100% Життя" закликала міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка та командування Сухопутних військ ЗСУ розробити алгоритм, який забезпечить безперешкодну роботу водіїв, які перевозять медичні і гуманітарні вантажі.

"Ми вже маємо дефіцит водіїв, а якщо такі історії, які не є поодинокими, будуть продовжуватись, то система медичних поставок буде геть паралізована", – заявив керівник благодійної організації.

Логістична компанія "Фармасофт", у якій працює водій, зверталася у поліцію у зв'язку з інцидентом. В Управлінні патрульної поліції в Закарпатській області на запит "УП. Життя" повідомили, що патрульні поліцейські, отримавши виклик, прибули до ТЦК.

"Там вони зʼясували, що громадянин, про якого йшлося у виклику, справді перебував там для уточнення облікових даних. Згодом його відпустили", – заявили у поліції.

Також "УП. Життя" звернулося до Міністерства охорони здоров'я за коментарем щодо ситуації.