Де можуть вручити повістку за законом? Пояснює юрист

З 18 травня в Україні почав діяти оновлений закон про мобілізацію. Він зменшив мобілізаційний вік, запровадив базову військову підготовку, змінив правила проходження ВЛК.

Крім цього, у ньому йдеться і про процедуру вручення повісток військовозобов’язаним. Тепер громадяни мають по-іншому відповідати перед законом, якщо їх проігнорують. Змінилися й терміни, коли за повісткою потрібно прибути до ТЦК.

Разом з адвокатом юридичної компанії "Міллер" Андрієм Новаком ми розбиралися, кому повістку можуть надіслати поштою, чи мають право вручати документ на роботі або блокпості та чи може їх видавати поліція.

Якою може бути повістка?

Станом на сьогодні існують три види повісток, які можуть отримати громадяни:

ВІДЕО ДНЯ

повістка, яку вручають, щоб військовозобов'язаний уточнив облікові дані ;

повістка на проходження військово-лікарської комісії (отримавши цю повістку, військовозобов'язаний повинен пройти медичний огляд у ВЛК, щоб встановити "придатність" чи "непридатність" до служби);

(отримавши цю повістку, військовозобов'язаний повинен пройти медичний огляд у ВЛК, щоб встановити "придатність" чи "непридатність" до служби); мобілізаційне розпорядження (документ, який вручають військовозобов'язаному після проходження ВЛК та підтвердження придатності до служби, щоб мобілізувати його);

Хто і де може вручити повістку?

Повістки можуть вручати цілодобово за адресою проживання громадянина, на місці роботи чи навчання, у громадському місці, на блокпості, у ТЦК та СП, йдеться у постанові Кабінету Міністрів.

Видати повістку військовозобов’язаному можуть не лише представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Вручити її також мають право:

представники органу місцевого самоврядування (сільської, селищної, виконкомів міської ради);

керівники підприємств, установ, організацій, закладів освіти;

голови правління ОСББ будинку, де живе військовозобов'язаний.

При цьому уповноважені видавати документ повинні мати відповідне розпорядження від ТЦК та СП, розповідає Андрій Новак.

"Начальник ТЦК формує розпорядження, в якому зазначає, що уповноважує певного директора підприємства вручити повістки своїм співробітникам. Одну, дві, три, чи будь-яку іншу кількість, і видає йому пачку повісток. Глобально, ця історія має виглядати так", – пояснює адвокат.

Поліція ж може лише слідкувати за порядком під час вручення та перевіряти військово-облікові документи у громадян, про що йдеться в новому законі. Повноважень видавати повістки у них немає, говорить Андрій Новак.

Поліція не може вручати повістки військовозобов'язаним annakovalkovalenko/Depositphotos

Що має зазначитися у повістці?

На правильно оформленій повістці повинні бути:

прізвище, ім'я, по батькові адресата та дата його народження;

реєстраційний номер повістки;

назва районного або міського ТЦК та СП, що видав повістку;

мета виклику до ТЦК;

місце, день та час явки за викликом;

посада уповноваженого, який видає повістку, ім'я та прізвище. його підпис, дата підписання, печатка (для повісток на бланку);

ім'я та прізвище керівника ТЦК та СП, дата накладання електронного підпису (для повісток, сформованого з допомогою реєстру "Оберіг")

розʼяснення про наслідки неявки і обовʼязок повідомити про причини неявки.

Існує два типи таких документів – повістка, сформована за допомогою реєстру "Оберіг" і повістка на бланку. До першого типу оповіщення дані військовозобов'язаного вносять заздалегідь. Крім того, на ньому повинен бути електронний підпис керівника ТЦК та СП, який видав повістку і дата, коли її сформували. На таких повістках почали друкувати QR-коди. Це допоможе перевірити, чи документ справжній. Відомості у повістки на бланку керівник ТЦК та СП може вносити на місці видачі. Також там мають бути вказані посада, прізвище та ім'я людини, яка її вручає, підпис уповноваженого, дата підписання і гербова печатка. Обидва типи повісток мають однакову юридичну силу.

Чи можуть повістку надіслати поштою?

Раніше повістка вважалася врученою лише тоді, коли військовозобов'язаний отримає її особисто і поставить на документі свій підпис. З 16 липня 2024 року повістки також можуть надсилати поштою.

Перед тим, як видавати повістку особисто, уповноважені повинні встановити особу призовника – перевіряють паспорт, чи інший документ, який посвідчує його особу. Також просять предʼявити військово-обліковий документ.

Крім того, на вимогу громадянина уповноважений має показати свій паспорт та посвідчення офіцера, військовий квиток чи службове посвідчення – документ, який повинен підтвердити повноваження видавати повістки.

Повістки поштою доставлятимуть на адресу проживання військовозобов'язаного, яку він вказав під час уточнення даних. Або ж будуть шукати її в інших реєстрах. Якщо людина не перебуває на місці, то працівники поштового відділення будуть телефонувати їй або залишатимуть повідомлення у поштовій скриньці. Чоловік повинен отримати лист упродовж трьох днів після інформування. Якщо він не забере повістку, документ все одно вважатиметься врученим. Військовозобов'язаний з адміністративного центру області муситиме прийти до центру комплектування упродовж 7 днів після вручення. Жителі інших населених пунктів – через 10 діб.

Детальніше про правила вручення повісток поштою можна прочитати в нашому минулому матеріалі.

Коли потрібно прийти до ТЦК після вручення повістки?

Якщо громадянин поставив підпис на повістці, але не може прийти до центру комплектування у потрібний термін, упродовж трьох днів він має сповістити про це ТЦК.

Крім цього, потрібно пояснити причину та надати її підтвердження. Нею може бути перешкода стихійного характеру; хвороба, воєнні дії на відповідній території, смерть близького родича.

Утім, прийти до ТЦК та СП все одно доведеться не пізніше, ніж через сім днів після дати, вказаної у повістці.

"Якщо раніше не було конкретно визначено, що робити, коли підстави для неявки до ТЦК відпали, то потім ніхто не приходив туди за цією повісткою. Її вважали "простроченою" і в цілому, за це не було відповідальності. А зараз протягом семи днів ти маєш самостійно з'явитися у ТЦК та не чекати нових повісток", – пояснює Андрій Новак.

Під час мобілізації чоловіки повинні всюди носити з собоювійськово-обліковий документ Daks1984/Depositphotos

Як можуть покарати за ігнорування повістки?

За змінами в законі, якщо військовозобов'язаний вчасно не стане на військовий облік або не зʼявиться за повісткою до ТЦК, під час воєнного стану йому загрожує штраф від 17 000 до 25 500 гривень.

Якщо громадянин проігнорував повістку, ТЦК та СП також може звернутися зі скаргою до органів нацполіції. Після цього поліція матиме право оголосити в розшук, затримати військовозобов’язаного і відправити до центру комплектування.

Якщо ж поліції не вдалося знайти та доставити військовозобов’язаного до ТЦК, центр комплектування відправляє вимогу адресату поштою.

Громадянин має звернутися до ТЦК та СП протягом 10 днів після того, як отримав вимогу. Якщо він відмовився отримувати фізичний лист, через 10 днів на пошті повинні поставити відповідну відмітку.

Після цього ТЦК може подати заяву до суду.

Які документи треба носити з собою під час мобілізації?

Під час проведення мобілізації чоловіки від 18 до 60 років повинні всюди носити з собою військово-обліковий документ (приписне посвідчення, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного).

За законом, показати його потрібно буде не лише поліцейському, а й на вимогу представника ТЦК. Процес перевірки документів вони зобов'язані записувати на камеру або телефон.

Крім цього, чоловікам потрібно буде показати військово-обліковий документ прикордоннику, якщо він проситиме зробити це на пункті пропуску через державний кордон або у прикордонній смузі.

Читайте також : Чи можуть мобілізувати осіб з інвалідністю і чи залежить це від групи?