На узбережжя Одещини викинуло мертвих дельфінів

На узбережжя Національного природного парку "Тузлівські лимани", що на Одещині, винесло дитинча дельфіна білобокого. Також поруч із нацпарком, у Грибівці, знайшли мертвого дельфіна афаліну.

Їхню загибель пов’язують із російським флотом, заявив начальник науково-дослідного відділу "Тузлівських лиманів" Іван Русєв.

"Від ворога гинуть не тільки люди, а ще продовжують гинути найрозумніші істоти Чорного моря – дельфіни", – зазначив він.

За словами Русєва, раніше дельфінів також викидало на береги Чорного моря у Болгарії та на азовські узбережжя.

Причиною їхньої загибелі можуть бути гідролокатори, або сонари – це засоби виявлення підводних об'єктів за допомогою акустичного випромінювання, які є на деяких російських суднах поблизу Новоросійська та окупованого Криму.

ВІДЕО ДНЯ

Мертвий дельфін, якого викинуло на берег Ivan Rusev/Facebook

Гідролокатори створюють потужні хвилі, які негативно впливають на здоров’я тварин. Через них дельфіни отримують акустичну травму – коли вони потрапляють у зону опромінення навігаційних приладів суден, страждають їхні органи навігації та ехолокації.

"При ураженні органів навігації та слуху, дельфіни не можуть застосувати ехолокацію, тобто вони стають фактично "сліпими". Втративши орієнтацію, тварини втрачають акустичний контроль над середовищем.

"Сліпі" дельфіни перебувають у стресі та паніці, не можуть орієнтуватися в просторі. В результаті вони потрапляють на усілякі перешкоди, зокрема міни, та розбиваються об скелі", – пояснив Іван Русєв.

Також постраждалі дельфіни не можуть вполювати рибу, швидко виснажуються, втрачають імунітет і стають беззахисними перед інфекціями. Зокрема, йдеться про зараження морбілівірусами – рід вірусів, які можуть викликати, зокрема, інфекцію дихальних шляхів.

Не виключено, що від хвиль сонарів та бомбардувань при різкому спливанні на поверхню у дельфінів виникає газова емболія, при якій відбувається спінювання крові та руйнуються стінки клітин і кровоносних судин, що блокує кровотік.

"Тільки знищення рашистського флоту дасть шанс дельфінам відчути полегшення життя", – додав науковець.

Нагадаємо, лише за перші 8 місяців повномасштабної війни у Чорному морі загинуло близько 50 тисяч дельфінів.