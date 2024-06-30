У США зафіксували наймасовіший викид дельфінів на мілину за 25 років: врятували не всіх

Десять дельфінів загинули ще до прибуття на місце інциденту рятувальників

У водах річки Геррінг, що на заході США, понад 100 атлантичних білобоких дельфінів опинилися на мілководді – це найбільший одноразовий викид ссавців за понад два десятиліття.

У п’ятницю 28 червня групу дельфінів знайшли поблизу півострова Кейп-Код в штаті Массачусетс – місці частих висадок морських тварин на мілину, повідомляє CNN.

За словами експертів, у цій частині узбережжя такі випадки трапляються через гачкоподібну форму берегової лінії та екстремальні припливні коливання. Однак точної причини масового викиду тварин назвати не можуть.

Виявлення 125 особин дельфінів стало найбільшою одноразовою висадкою на мілину за останні 25 років. До прибуття рятувальників 10 з них загинуло.

За даними Міжнародного фонду захисту тварин (IFAW), на майже 20-кілометровій ділянці поблизу берегової лінії опинилося разом більше дельфінів, ніж у будь-якому іншому місці у світі.

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"Щонайменше 25 співробітників IFAW і 100 волонтерів перебувають на місці події, намагаючись використати три невеликі судна та гідролокатори, щоб вигнати дельфінів назад у глибокі води", – повідомили в зоозахисній організації.

У ході місії з порятунку тварин із гирла річки фахівці також намагалися використовувати на свою користь припливи.

IFAW/Facebook IFAW/Facebook

Уже 29 червня в небезпеці на мілині залишилися від 10 до 20 дельфінів із 125, усіх інших успішно доправили в глибоководдя.

"Під час операції ми стикнулися з багатьма сладнощами, зокрема значною кількістю дельфінів, великими розмірами багатьох тварин, тим, що вони були розкидані на великій території, станом мулу та складними для роботи місцями", – розповіла координаторка IFAW Місті Німейєр.

Станом на вечір 29 червня рятувальна місія тривала, наразі про її завершення в організації не повідомляли.

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