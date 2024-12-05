На Буковині чоловік врятував з пожежі сім’ю з шістьма дітьми

На Буковині чоловік від пожежі врятував родину, у якій шестеро дітей

У Селятині, що у Чернівецькій області, небайдужий чоловік врятував від пожежі шістьох дітей та їхніх батьків.

Як розповіли в Державній службі з надзвичайних ситуацій, 33-річний місцевий житель Юрій Горбан помітив дим у будинку сусідів і кинувся на допомогу.

"Він переліз через паркан, вибив двері та врятував дітей віком від 1 до 13 років. Потім повернувся за їхніми батьками та вивів їх із палаючого будинку.

Попри небезпеку, чоловік почав виносити дітей: наймолодшому з них було лише кілька місяців (2024 року народження), а найстаршому – 12 років (2011 року народження), – зазначили у ДСНС.

Потім Юрій повернувся за їхніми батьками – жінкою 1994 року народження та чоловіком 2002 року народження.

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Вогнеборці прибули на місце події та ліквідували полум’я, яке охопило 65 метрів квадратних помешкання. Вогонь встиг знищити будинок родини.

Попередньо причина пожежі – коротке замикання електромережі, додали рятувальники.

Раніше ми розповідали, що на Харківщині під час пожежі загинули п’ятеро людей, серед яких – чотири дитини. Їхній матері оголосили підозру у невиконанні батьківських обов’язків.