На Буковині чоловік врятував з пожежі сім’ю з шістьма дітьми
У Селятині, що у Чернівецькій області, небайдужий чоловік врятував від пожежі шістьох дітей та їхніх батьків.
Як розповіли в Державній службі з надзвичайних ситуацій, 33-річний місцевий житель Юрій Горбан помітив дим у будинку сусідів і кинувся на допомогу.
"Він переліз через паркан, вибив двері та врятував дітей віком від 1 до 13 років. Потім повернувся за їхніми батьками та вивів їх із палаючого будинку.
Попри небезпеку, чоловік почав виносити дітей: наймолодшому з них було лише кілька місяців (2024 року народження), а найстаршому – 12 років (2011 року народження), – зазначили у ДСНС.
Потім Юрій повернувся за їхніми батьками – жінкою 1994 року народження та чоловіком 2002 року народження.
Вогнеборці прибули на місце події та ліквідували полум’я, яке охопило 65 метрів квадратних помешкання. Вогонь встиг знищити будинок родини.
Попередньо причина пожежі – коротке замикання електромережі, додали рятувальники.
Раніше ми розповідали, що на Харківщині під час пожежі загинули п’ятеро людей, серед яких – чотири дитини. Їхній матері оголосили підозру у невиконанні батьківських обов’язків.