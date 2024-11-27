На Харківщині у пожежі загинули четверо братів: матері оголосили підозру у недогляді за дітьми
Правоохоронці підозрюють у злісному невиконанні батьківських обов’язків матір чотирьох дітей, які загинули під час пожежі на Харківщині.
Інцидент трапився 14 листопада 2024 року в селищі Пісочин, розповіли в прокуратурі Харківської області.
Тоді у житловому будинку спалахнула пожежа. У ньому перебували четверо братів віком від 4 до 9 років разом зі своїм 52-річним дідусем, який хворів протягом тривалого часу.
Також у будинку того дня перебував 16-річний брат матері дітей.
Жінка за п’ять днів до трагедії залишила хлопчиків на рідни і пішла у "власних справах".
Під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіла п’ятьох загиблих – чотирьох братів та їхнього дідуся. Тоді вижив лише 16-річний юнак, який, за словами голови Пісочинської громади Олега Чернобая, після трагедії опинився в лікарні.
"Родина була малозабезпеченою, соціальні служби надавали їй підтримку, особливих зауважень до матері не мали", – розповідав голова громади.
За даними правоохоронців, займання сталося через роботу електричних обігрівачів.
29-річній матері дітей повідомили про підозру в злісному невиконанні встановлених законом обов’язків по догляду за дітьми, що спричинило тяжкі наслідки – ст. 166 Кримінального кодексу.
"Унаслідок злісного невиконання своїх батьківських обов’язків по догляду за малолітніми дітьми, зокрема залишення їх без будь-якого нагляду, легковажності та байдужості до їхньої долі, настали тяжкі наслідки", – заявили в прокуратурі.
Раніше правоохоронці розпочали кримінальне провадження щодо матері восьми дітей із Тернопільщини, які внаслідок отруєння дикорослими грибами опинилися в лікарнях. Станом на 27 листопада через це померло троє дітей та один дорослий.