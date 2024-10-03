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"Просто не встигли втекти": на Харківщині через масштабну пожежу загинуло четверо людей

Анна Коваленко — 3 жовтня, 14:23
Просто не встигли втекти: на Харківщині через масштабну пожежу загинуло четверо людей
Пожежа забрала життя чотирьох людей, ще двоє отримали травми
Сергій Болвінов/Facebook

У селі Піски-Радьківські, що на Харківщині, масштабна пожежа знищила ціле селище – близько 1100 дерев’яних будинків. Четверо людей згоріли живцем.

Про це повідомив начальник слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов.

Спалене селище на Харківщині
Сергій Болвінов/Facebook

За його словами, вогонь прийшов з боку села Рубці, що на Донеччині. Полум’я перекинулося на Борівське лісництво, а далі – охопило ландшафтний парк "Червонооскільський".

Згодом пожежа наблизилася до села Піски-Радьківські, де на території одного з благодійних фондів загинули четверо людей. Серед них – двоє жінок, які були внутрішньо переміщеними особами, одна місцева мешканка і чоловік.

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"Вони просто не встигли втекти – полум'я розповсюджувалося шаленими темпами", – додав Сергій Болвінов.

Ще двоє людей отримали опіки, 60 місцевих довелося евакуювати в більш безпечне місце. Крім того, у лісі поблизу пожежа зруйнувала близько 1100 дерев’яних будинків.

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"Розслідуємо цю справу та невдовзі встановимо причину пожежі. Не виключено, що ліс на Донеччині зайнявся через російські обстріли", – заявив працівник Нацполіції.

Нагадаємо, за підрахунками Незалежного антикорупційного центру NGL.media Україна втратила на окупованих територіях приблизно 60 тисяч гектарів лісу. Сукупна вартість знищених екосистем становить понад 14 мільярдів гривень.

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