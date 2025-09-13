Зіпсовані ліки і живі комахи в ліжках: омбудсмен заявив про порушення в соцзакладі на Чернігівщині

В Офісі омбудсмена обіцяють звернутися до уповноважених органів для усунення недоліків

У Бахмачі на Чернігівщині виявили численні порушення у відділення стаціонарного догляду "Центру надання соціальних послуг". Зокрема йдеться про відсутність щорічних медоглядів, прийом препаратів без призначення та антисанітарію.

Про це за результатами моніторингу повідомив Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець.

Під час інспекції представники Офісу омбудсмена виявили, що в закладі немає укриття та належного харчування, а права людей з інвалідністю порушують.

Крім того, ліки там протерміновані, щорічні медичні огляди для підопічних не проводять, а медикаменти їм дають без призначення лікаря. За словами Лубінця, житлова площа в закладі вдвічі менша за визначені законодавством нормативи.

Також представники Уповноваженого зафіксували антисанітарні умови та обмежену приватність. На опублікованому відео видно бруд у кімнатах, обдерті шпалери та живих комах під матрацами ліжок.

На ролику зняли, що приміщення не пристосовані для людей з інвалідністю – підопічні на кріслах колісних можуть переміщуватися там зі складнощами, а подекуди потребують сторонньої допомоги.

Омбудсмен повідомив, що одна з підопічних соцзакладу поскаржилася, що протягом трьох років не бувала на свіжому повітрі.

"Таке ставлення до підопічних неприпустиме та свідчить про системні порушення прав людей, які потребують догляду та підтримки [...] Вкрай необхідно забезпечити людям гідні умови життя", – наголосив Дмитро Лубінець.

В Офісі омбудсмена кажуть, що звернуться до компетентних органів для усунення порушень, які виявили.

