"Умови не нагадують безпечний прихисток": Лубінець проінспектував центр для переселенців у Миколаєві

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець оприлюднив результати візиту до одного з місць тимчасового проживання для внутрішньо переміщених осіб у Миколаєві.

Йдеться про комунальне підприємство "БРИЗ" у центрі міста, де мешкає більше сотні переселенців. Серед них – 54 дитини.

"Простір шокував співробітників Офісу Омбудсмана:: умови тут аж ніяк не нагадують безпечний прихисток для тих, хто втратив домівку через війну", – зазначив Лубінець у дописі.

За словами омбудсмена, представникам його Офісу перешкоджали у доступі до закладу, попри наявність службових посвідчень та офіційного доручення.

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Коли представники Офісу Омбудсмана поговорили з мешканцями, вони дізнались про низку порушень умов проживання. Зокрема моніторинговій групі розповіли, що:

в будинку відсутні укриття, евакуаційні вказівники та план дій при повітряній тривозі;

у кімнатах і коридорах відкрита електропроводка;

вогнегасники знаходяться у приватних кімнатах мешканців, деякі з них без сертифікації та маркування;

особи з інвалідністю не можуть пересуватися приміщенням, адже в приміщенні не створені умови для інклюзії;

у спільному душі немає шторок;

немає документів зі списками мешканців, положень, договорів чи обліку проживання;

елементарна медична допомога недоступна через відсутність аптечок;

проходи між поверхами захаращені, двері евакуаційних пожежних виходів – зачинені.

Омбудсман наголосив, що такі порушення суперечать вимогам законодавства, що регулює розміщення внутрішньо переміщених осіб.

Фото: Офіс Омбудсмана України

"Люди, які змушені були покинути свої домівки через війну, мають право на гідні умови проживання! Тим більше, коли серед них так багато дітей. Виявлені порушення мають бути усунені", – підсумував Дмитро Лубінець.

Раніше ми писали про те, чи можна взяти під опіку дітей із притулків, яких через війну евакуювали за кордон.