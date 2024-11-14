Тризуб у восьми варіаціях: "Укрпошта" анонсувала марки до Дня гідності та свободи

На честь Дня гідності та свободи "Укрпошта" випустить марки "Тризуб Незалежності"

До Дня гідності та свободи "Укрпошта" випустить марки "Тризуб Незалежності".

Вони міститимуть 8 варіацій тризубу з музейної колекції, повідомили у підприємстві.

Йдеться про зображення з історичних печаток, що належали установам і військовим органам Української державності 1918-1921 років. Їх зібрав київський Музей Шереметьєвих.

Аркуш "Тризуб Незалежності" містить 8 марок. Вони виготовлені за технологією конгревного тиснення – рельєфного зображення. Тираж складає 60 тисяч.

Дизайнером став Володимир Таран – художник, яки працює з монетами, банкнотами та поштовими марками.

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Погашення відбудеться у Києві 21 листопада – у день, коли в Україні вшановують події Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.

Передзамовити марку можна від сьогодні.

Нагадаємо, "Укрпошта" показала поштовий набір на честь спецпідрозділу розвідки KRAKEN.