"Укрпошта" анонсувала випуск поштового набору на честь спецпідрозділу розвідки KRAKEN

Поштовий набір буде доступний для придбання 23 жовтня

"Укрпошта" анонсувала випуск нового поштового набору, створеного на честь спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони KRAKEN.

Про це повідомили в пресслужбі "Укрпошти".

"Морський гігант, що несе смерть своїм ворогам. Так розповідали про кракена ісландські моряки.

Потужні воїни, добровольці, герої, які стали на захист України у 2022 році й безстрашно йдуть уперед досі. Так про KRAKEN говоримо ми", – зазначають у поштового оператора.

На честь бійців підрозділу створили лімітований поштовий набір, до якого входять аркуш із дев’ятьма марками та художній конверт зі спецпогашенням.

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Тираж набору KRAKEN складатиме 972 екземпляри – вони будуть доступні для придбання з 23 жовтня на сайті "Укрпошти" та в київській філателістичній крамниці на вул. Хрещатик, 22.

Нагадаємо, підрозділ KRAKEN сформували ветерани полку "АЗОВ", офіцери розвідки, футбольні фанати та добровольці в Харкові 24 лютого 2022 року.

На початку жовтня "Укрпошта" оголосила конкурс на кращу марку до Дня волонтера, який святкують 5 грудня.