Кияни просять перейменувати вулицю на честь загиблого воїна Петриченка: підписи зібрали за добу

На честь загиблого військового Павла Петриченка можуть назвати одну з вулиць Києва

Петиція про перейменування однієї з вулиць Києва на честь загиблого військового й активіста Павла Петриченка за добу зібрала потрібну для розгляду депутатами кількість підписів.

Її ініціаторкою стала сестра захисника Марина Петриченко, йдеться на сайті Київської міської ради.

Йдеться про перейменування вулиці Волго-Донської, що в Дарницькому районі столиці. Вона названа на честь Волго-Донського судноплавного каналу імені Леніна, що розташований на території Росії.

"Російським топонімам не місце в міському просторі столиці України. Київ має шанувати своїх Героїв, які віддали свої життя за Україну", – написано у петиції.

Павло Петриченко був військовослужбовцем 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, командиром відділення БПЛА, та аеророзвідником.

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За словами авторки петиції, Павло з юності займався розбудовою громадянського суспільства України та переймався проблемами Києва.

Він був учасником Революції Гідності з перших днів протестів, одним із лідерів руху "Хто замовив Катю Гандзюк?", організатором акцій на підтримку Сергія Стерненка. Також Петриченко очолював громадську раду з благоустрою при Дарницькій РДА Києва.

"Павло Петриченко – це справжній Герой, який своїм життям і смертю продемонстрував, що значить любити Україну до останнього подиху. Він назавжди залишиться в наших серцях та памʼяті як взірець мужності, патріотизму та самовідданості.

Імʼя Павла Петриченка повинно бути вшановане в міському просторі Києва. Пропоную перейменувати вулицю Волго-Донську в Дарницькому районі міста Києва на вулицю Павла Петриченка", – зазначає авторка петиції.

За добу петиція зібрала понад 7 тисяч підписів (із потрібних 6-ти тисяч) та очікує на розгляд депутатів.

Нагадаємо, Павло Петриченко загинув 15 квітня 2024 року на Донеччині під час виконання бойового завдання. Це сталося за день до дня його народження – захиснику мало виповнитися 32 роки.