На Сумщині засудили чоловіка, який ґвалтував свою малолітню падчерку та її подругу

Його засудили до 15 років позбавлення волі

На Сумщині засудили 39-річного чоловіка, який систематично ґвалтував свою малолітню падчерку, а потім і її подругу.

Він проведе 15 років за ґратами, повідомляють Офіс Генерального прокурора та Сумська обласна прокуратура.

За даними слідства, обвинувачений впродовж тривалого часу проживав разом з жінкою та її 12-річною донькою.

У липні 2019 року чоловік зґвалтував малолітню дівчинку. Відтоді він неодноразово вчиняв стосовно дитини сексуальне насильство. Так тривало понад три роки.

Лише у січні 2023-го дівчинка наважилась зізнатися матері. Вона й звернулася до правоохоронців.

РЕКЛАМА:

Після того, як поліція затримала зловмисника, з’ясувалося, що він ґвалтував не лише свою падчерку, але й її подругу, якій на момент вчинення злочину виповнилося 15 років. Це тривало від серпня 2022 року.

"При цьому чоловік весь час погрожував дівчатам фізичною розправою, якщо вони розкажуть комусь про те, що він з ними робить", – розповіли у прокуратурі.

На вирок суду обвинувачений чекав під вартою. Його визнали винним у систематичному ґвалтуванні малолітньої падчерки та її подруги (частини 3, 4, і 6 статті 152 Кримінального кодексу України).

Прокурори наполягали на довічному ув’язненні для обвинуваченого, тому рішення суду планують оскаржувати.

Нагадаємо, на Черкащині до довічного позбавлення волі засудили керівника ансамблю, який зґвалтував і вбив 10-річну дівчинку.