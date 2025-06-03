На Київщині засудили чоловіка, який понад рік ґвалтував 13-річну доньку

На Київщині засудили 41-річного чоловіка, який понад рік вчиняв сексуальне насильство щодо своєї малолітньої доньки. Кривдник дитини отримав 13 років позбавлення волі.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Київщини та обласній прокуратурі.

У червні 2023 року правоохоронці отримали повідомлення від представників у справах дітей про те, що у Броварському районі батько чинить насильство щодо своєї доньки.

Сім’я дівчинки стояла на обліку як така, що перебуває у складних життєвих обставинах, і раніше привертала увагу ювенальних служб.

У ході розслідування з’ясували, що місцевий мешканець Київщини протягом 2021-2022 років неодноразово ґвалтував свою 13-річну доньку.

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У поліції розповідали, що школярка не відразу зізналася в тому, що пережила сексуальне насильство. Постраждалій надавали психологічну допомогу та разом з іншими дітьми вилучили з родини.

Згодом факт зґвалтування підлітки підтвердила судово-медична експертиза.

Тепер суд визнав її 41-річного батька винним у зґвалтуванні – злочині, передбаченому частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу. Йому призначили покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.

Крім того, дані про кривдника внесли до реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітніх.

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою, додали в прокуратурі.

Нагадаємо, на Полтавщині суд засудив чоловіка, який намагався зґвалтувати свою 11-річну падчерку.