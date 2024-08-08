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На Дніпропетровщині формують новий поліцейський підрозділ – Службу освітньої безпеки

Ірина Батюк — 8 серпня, 13:00
На Дніпропетровщині формують новий поліцейський підрозділ – Службу освітньої безпеки
Офіцери Служби освітньої безпеки будуть працювати у 140 школах, ліцеях і гімназіях регіону.
Фото: olegda88.gmail.com/Depositphotos

У поліції Дніпропетровської області з’явиться Служба освітньої безпеки. Цей підрозділ працюватиме на постійній основі.

Його створили на основі пілотного проєкту Міністерства внутрішніх справ, який упродовж шести місяців діяв у дев’ятьох областях України, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Тоді офіцери безпеки стали до роботи у понад сотні шкіл регіону.

"Пілотний проєкт переріс у масштабну всеукраїнську ініціативу. Стати інспектором СОБ можуть як цивільні, так і чинні правоохоронці.

В області вже понад 60 фахівців пройшли відбір і спеціальну підготовку. З вересня вони стануть до роботи. Половина – у навчальних закладах Кам’янського, Павлограда, Тернівки та Синельниківського району. Решта – у Дніпрі", – розповів Лисак.

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Загалом до кінця року офіцери Служби освітньої безпеки будуть працювати у 140 школах, ліцеях і гімназіях регіону.

Завданнями таких поліцейських є:

  • охороняти порядок;
  • реагувати на правопорушення;
  • проводити профілактичні заняття й бесіди з учнями;
  • співпрацювати з педагогами;
  • бути старшими наставниками для дітей.

"Безпека дітей – понад усе. Та й батькам і педагогам спокійніше, коли про неї дбають професійно.

Така концепція діє в США вже багато десятиліть. Тож беремо кращий досвід", – зазначає очільник ОВА.

Раніше ми писали, що навчання на офіцерів служби освітньої безпеки розпочали поліцейські Київщини. Вже наприкінці січня вони почали працювати у дев'ятьох школах області.

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