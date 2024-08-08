На Дніпропетровщині формують новий поліцейський підрозділ – Службу освітньої безпеки

Офіцери Служби освітньої безпеки будуть працювати у 140 школах, ліцеях і гімназіях регіону.

У поліції Дніпропетровської області з’явиться Служба освітньої безпеки. Цей підрозділ працюватиме на постійній основі.

Його створили на основі пілотного проєкту Міністерства внутрішніх справ, який упродовж шести місяців діяв у дев’ятьох областях України, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Тоді офіцери безпеки стали до роботи у понад сотні шкіл регіону.

"Пілотний проєкт переріс у масштабну всеукраїнську ініціативу. Стати інспектором СОБ можуть як цивільні, так і чинні правоохоронці.

В області вже понад 60 фахівців пройшли відбір і спеціальну підготовку. З вересня вони стануть до роботи. Половина – у навчальних закладах Кам’янського, Павлограда, Тернівки та Синельниківського району. Решта – у Дніпрі", – розповів Лисак.

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Загалом до кінця року офіцери Служби освітньої безпеки будуть працювати у 140 школах, ліцеях і гімназіях регіону.

Завданнями таких поліцейських є:

охороняти порядок;

реагувати на правопорушення;

проводити профілактичні заняття й бесіди з учнями;

співпрацювати з педагогами;

бути старшими наставниками для дітей.

"Безпека дітей – понад усе. Та й батькам і педагогам спокійніше, коли про неї дбають професійно.

Така концепція діє в США вже багато десятиліть. Тож беремо кращий досвід", – зазначає очільник ОВА.

Раніше ми писали, що навчання на офіцерів служби освітньої безпеки розпочали поліцейські Київщини. Вже наприкінці січня вони почали працювати у дев'ятьох школах області.