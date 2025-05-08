На Дніпропетровщині відкрили 10 нових освітніх центрів для навчання та дозвілля дітей
На Дніпропетровщині створили 10 нових Цифрових освітніх центрів для позашкільного навчання дітей.
Вони функціонують у громадах регіону, де повноцінне очне навчання школярів під час війни неможливе.
Про це "УП. Життя" повідомили у благодійному фонді savED.
Цифрові освітні центри запрацюють у:
- селищі Магдалинівка (Самарського району);
- селищі Томаківка (Нікопольського району);
- селищі Петриківка (Дніпровського району);
- місті Шахтарське (Синельниківського району);
- селі Миколаївка (Синельниківського району);
- селищі Васильківка (Синельниківського району);
- селі Раївка (Синельниківського району);
- селищі Яворницьке (Синельниківського району);
- місті Покров (Нікопольського району);
- місті Тернівка (Павлоградського району).
У деяких із цих громад очне навчання неможливе з міркувань безпеки, в інших – шкільна інфраструктура зазнала ушкоджень, або ж доступ до освіти значно ускладнений через перебої в електропостачанні, обмежений доступ до інтернету та нестачу цифрових пристроїв.
Як зазначають у savED, приміщення освітніх просторів оснащені меблями, комп'ютерами, навушниками та роутерами для стабільного інтернет-зв'язку.
Окрім навчальних можливостей, тут є умови для соціалізації та дозвілля дітей – мінібібліотека, ігри та канцелярія.
Безкоштовно відвідувати центри можуть всі школярі, незалежно від того, в якому освітньому закладі громади вони навчаються. Простори працюють за попередньо розробленим розкладом, який включатиме неформальні заняття, гуртки, заняття з надолуження освітніх втрат, STEM тощо.
"Освітній центр однозначно допоможе нам адаптувати дітей до офлайн-навчання, якого в них не було повноцінно від початку повномасштабної війни до цього року, адже спершу тривав виключно дистанційний, а потім змішаний формат уроків", – розповідає Ірина Бондаренко, директорка ліцею у Нікопольському районі, на базі якого відтепер працює один з десяти нових Цифрових освітніх центрів.
У 2025 році такі ж простори з'являться у Запорізькій області.
Проєкт ЮНІСЕФ реалізовував благодійний фонд savED. Фінансову підтримку для створення осередків надали Європейський Cоюз та уряди Люксембургу і Норвегії.
Раніше благодійний фонд savED провів акцію "Першовересневий двіж" задля облаштування тимчасової школи на Дніпропетровщині.