На Дніпропетровщині відкрили 10 нових освітніх центрів для навчання та дозвілля дітей

У просторі є умови для соціалізації та дозвілля дітей — мінібібліотека, ігри та канцелярія

На Дніпропетровщині створили 10 нових Цифрових освітніх центрів для позашкільного навчання дітей.

Вони функціонують у громадах регіону, де повноцінне очне навчання школярів під час війни неможливе.

Про це "УП. Життя" повідомили у благодійному фонді savED.

Проєкт реалізовано фондом savED за підтримки ЮНІСЕФ, ЄС, Люксембургу та Норвегії Фото: savED

РЕКЛАМА:

Цифрові освітні центри запрацюють у:

селищі Магдалинівка (Самарського району);

селищі Томаківка (Нікопольського району);

селищі Петриківка (Дніпровського району);

місті Шахтарське (Синельниківського району);

селі Миколаївка (Синельниківського району);

селищі Васильківка (Синельниківського району);

селі Раївка (Синельниківського району);

селищі Яворницьке (Синельниківського району);

місті Покров (Нікопольського району);

місті Тернівка (Павлоградського району).

У деяких із цих громад очне навчання неможливе з міркувань безпеки, в інших – шкільна інфраструктура зазнала ушкоджень, або ж доступ до освіти значно ускладнений через перебої в електропостачанні, обмежений доступ до інтернету та нестачу цифрових пристроїв.

Як зазначають у savED, приміщення освітніх просторів оснащені меблями, комп'ютерами, навушниками та роутерами для стабільного інтернет-зв'язку.

Окрім навчальних можливостей, тут є умови для соціалізації та дозвілля дітей – мінібібліотека, ігри та канцелярія.

Освітні простори забезпечені технікою та умовами для навчання і дозвілля дітей Фото: savED

Безкоштовно відвідувати центри можуть всі школярі, незалежно від того, в якому освітньому закладі громади вони навчаються. Простори працюють за попередньо розробленим розкладом, який включатиме неформальні заняття, гуртки, заняття з надолуження освітніх втрат, STEM тощо.

"Освітній центр однозначно допоможе нам адаптувати дітей до офлайн-навчання, якого в них не було повноцінно від початку повномасштабної війни до цього року, адже спершу тривав виключно дистанційний, а потім змішаний формат уроків", – розповідає Ірина Бондаренко, директорка ліцею у Нікопольському районі, на базі якого відтепер працює один з десяти нових Цифрових освітніх центрів.

Формат Цифрових освітніх центрів уже показав свою ефективність на етапі пілотного проєкту Фото: savED

У 2025 році такі ж простори з'являться у Запорізькій області.

Проєкт ЮНІСЕФ реалізовував благодійний фонд savED. Фінансову підтримку для створення осередків надали Європейський Cоюз та уряди Люксембургу і Норвегії.

Раніше благодійний фонд savED провів акцію "Першовересневий двіж" задля облаштування тимчасової школи на Дніпропетровщині.



