УП і savED оголошують про закриття збору на укриття для ліцею у Миколаєві

Українська правда та міжнародний благодійний фонд savED оголошують про закриття збору на укриття для ліцею №55 у прифронтовому Миколаєві у рамках кампанії "До школи знов".

Спільними зусиллями нам вдалося зібрати 4 мільйони гривень для капітального ремонту підвального приміщення школи під бомбосховище.

Ми розповідали, як живе ліцей від початку повномасштабного вторгнення РФ, знайомили з учнями, які у ньому навчаються, розігрували картини та зустрічі з нашими журналістами.

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Завдяки тисячам внесків наших читачів зібрано 2 млн грн! Ще 2 мільйони безпосередньо на рахунок фонду savED надіслав благодійник. Крім того, 400 тисяч гривень задонатила інвестиційна компанія Dragon Capital.

Підвальне приміщення школи, яке облаштовують під бомбосховище. Фото: Українська правда Підвальне приміщення школи, яке облаштовують під бомбосховище. Фото: Українська правда Підвальне приміщення школи, яке облаштовують під бомбосховище. Фото: Українська правда Підвальне приміщення школи, яке облаштовують під бомбосховище. Фото: Українська правда

Міжнародна гуманітарна організація CORE Response, засновником якої є голлівудський актор та режисер Шон Пенн, зробить внесок у 4 млн гривень, щоб забезпечити якісний капітальний ремонт у підвальному приміщенні та облаштувати повноцінний освітній простір, аби діти змогли не лише комфортно пересидіти повітряну тривогу, але і продовжити навчання у цей час.

"CORE допомагає людям по всьому світу, й ми як ніхто знаємо, що поміж таких базових потреб як їжа, вода, нагальною потребою також є й освіта. Саме тому рішення про підтримання цього збору нами було прийнято дуже швидко. Забезпечення умов для навчання дітей – це один з перших кроків у комплексній відбудові постраждалих громад, що є стратегічним пріоритетом CORE Response", – наголосила Ліана Хоровицька, виконавча директорка CORE Response в Україні.

Відтак миколаївський ліцей отримує 8 млн гривень.

"Тут (у ліцеї – ред.) необхідно зробити все: підлогу, стіни, вентиляцію, гідроізоляцію, тому що велика частина укриття протікає. Ми хочемо зробити з цього приміщення максимально комфортний, затишний і безпечний освітній простір, де можна не просто пересидіти тривогу, а й продовжити навчання і навіть проводити позашкільні активності", – розповідала нам співзасновниця фонду SavED й ексміністерка освіти і науки Ганна Новосад.

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У новому навчальному році Миколаївський ліцей №55 має стати ключовою школою для великого району міста. Завдяки небайдужості українців школі вдасться відновити доступ до офлайн-навчання для понад тисячі учнів ліцею. А за наявності безпечного укриття заклад зможуть у дві зміни відвідувати 3000 українських дітей, серед яких є переселенці.

Про CORE Response

Шон Пенн з перших годин повномасштабного вторгнення РФ підтримав Україну: вже 27 лютого його організація допомагала біженцям на кордоні з Польщею і Румунією та ВПО у західних регіонах.

Нині основна діяльність CORE в Україні зосереджена на комплексній допомозі у відбудові постраждалих та громад поблизу лінії фронту у Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.

Ми вдячні кожному, хто не залишився осторонь й долучився до допомоги дітям у прифронтовому Миколаєві!