Лупцював ременем та руками: на Дніпропетровщині засудили батька, який до смерті побив 4-річну доньку

На Дніпропетровщині до 10 років позбавлення волі засудили 38-річного чоловіка, якого визнали винним у смерті його 4-річної доньки.

Про це повідомляють Дніпропетровська обласна прокуратура та Офіс Генерального прокурора.

За даними правоохоронців, місцевий мешканець систематично бив свою 4-річну доньку.

У листопаді 2021 року зловмисник наніс дитині множинні удари по голові, тулубу і ногах ременем та рукою. Від отриманих травм дівчинка померла.

На судовому засіданні чоловік вину не визнав та стверджував, що тілесні ушкодження малолітньої дочки виникли внаслідок захворювання, яке вона мала з народження.

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"Синці на її тілі виникали від здавлювання, коли він брав її на руки і садив собі на плечі, та довго не проходили. Також синці могли виникнути, коли незадовго до її смерті обвинувачений надавав їй першу допомогу при отруєнні.

Він заявив, що слідчий та прокурор сфальсифікували докази його провини, а дочка померла природною смертю, про що судово-медичний експерт написав у першому висновку, який зник з матеріалів кримінального провадження", – йдеться у вироку суду.

Відомо, що чоловік проживав разом з дружиною та ще двома малолітніми дітьми. На суді одна зі свідків розповіла, що той агресивно ставився до дружини, систематично бив доньку, а з будинку часто лунала нецензурна лайка.

З 2019 року сім’я перебувала на обліку соціальної служби. Дітей на певний час вилучали з родини, але згодом повертали.

Дії мешканця Дніпропетровщини слідчі кваліфікували як нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілої (частина 2 статті 121 Кримінального кодексу України). Йому призначили покарання у вигляді 10 років ув’язнення.

Раніше ми розповідали, що на Закарпатті засудили до довічного ув’язнення чоловіка, якого визнали винним у вбивстві однорічного сина.