На Закарпатті судили чоловіка, який вбив свого однорічного сина: як його покарали

На Закарпатті засудили до довічного ув’язнення чоловіка, якого визнали винним у вбивстві свого однорічного сина.

Про це йдеться у вироку, який виніс Тячівський районний суд 5 лютого 2025 року, а також у повідомленні поліції Закарпаття.

За даними Головного управління Національної поліції у Закарпатській області, трагедія трапилася влітку 2022 року. Увечері 23 липня на лінію "102" надійшов виклик від медиків. Ті розповіли про насильницьку смерть хлопчика, вік якого становив 1 рік та 10 місяців.

На місце події відразу виїхала місцева поліція та слідчі.

Перебуваючи у будинку, зловмисник наніс своєму сину численні удари ножем. На момент вбивства інші члени родини були на подвір’ї.

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"Побачивши, як чоловік раптово вибіг з будинку, зайшли всередину до дитини, де і виявили хлопчика з численними тілесними ушкодженнями. Рідні викликали медиків, проте останні вже нічим не змогли допомогти дитині", – повідомили правоохоронці.

Після скоєного злочинець втік і переховувався у лісі, утім поліцейські знайшли його та затримали. Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Дії закарпатця слідчі кваліфікували як умисне вбивство малолітньої дитини (пункт 2 частина 2 статті 115 Кримінального кодексу України). Максимальне покарання, передбачене за цією статтею, – довічне позбавлення волі.

Раніше ми розповідали, що в одній із одеських квартир у морозильній камері виявили тіло однорічного хлопчика. Правоохоронці з’ясували обставини його смерті.