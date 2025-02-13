Плакав та не хотів заспокоюватися: на Одещині чоловіка підозрюють у вбивстві трирічного хлопчика

На Одещині затримали 19-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві трирічного сина своєї 36-річної співмешканки.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

За даними правоохоронців, трагедія сталася 12 лютого. У той день мати малюка пішла на роботу, залишивши його на трьох старших дітей, яким 11, 14 та 15 років.

Коли хлопчик прокинувся, йому стало зле, про що старші діти по телефону повідомили матері. Та викликала "швидку", дитину госпіталізували до лікарні без свідомості. Він помер у реанімаційному відділенні не приходячи до тями.

Пізніше з’ясувалося, що за дитиною наглядав також 19-річний співмешканець матері.

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"Він намагався ввести в оману її (жінку – ред.) та поліцію, сказавши, що в дитини пішла кров з носа і через це вона знепритомніла. Проте під час проведення невідкладних слідчо-розшукових заходів поліцейські встановили, що чоловік побив малюка, бо той плакав і не хотів заспокоюватись", – розповіли поліцейські.

Попередньо відомо, що смерть хлопчика настала внаслідок крововиливу, спричиненого пошкодженням внутрішніх органів та переломами ребер. Утім точну причину встановить судово-медична експертиза.

Слідчі затримали підозрюваного. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини (пункт 2 частина 2 статті 115 Кримінального кодексу України). Його загрожує 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі. Це максимальне покарання, передбачене за цією статтею.

Раніше ми розповідали, що на Закарпатті до довічного ув’язнення засудили чоловіка, який вбив свого однорічного сина. Зловмисник наніс хлопчику удари гострим лезом ножа.