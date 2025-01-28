На Дніпропетровщині затримали жінку, яка вербувала дівчат для заняття проституцією за кордоном

На Дніпропетровщині затримали 37-річну жінку за вербування молодих дівчат та переправлення їх за кордон

На Дніпропетровщині затримали 37-річну жительку Кривого Рогу, яка вербувала дівчат для втягнення їх у проституцію.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Поліцейські встановили, що затримана вербувала дівчат, які опинилися у скрутному становищі, пропонуючи їм роботу в нічних клубах Чехії з оплатою 100 євро за годину.

Пізніше вона планувала переправити дівчат за кордон та працевлаштувати у сфері надання сексуальних послуг.

Правоохоронці дізналися про це оперативним шляхом, повідомила у коментарі для "УП. Життя" речниця поліції Дніпропетровщини Ганна Страчевська.

РЕКЛАМА:

"До поліції надійшло повідомлення, ми перевірили інформацію, а після – виконали слідчо-оперативні дії", – зазначила речниця.

Автобус, який перевозив жінок, зупинили на пункті пропуску через державний кордон.

"Під час санкціонованих обшуків працівники поліції виявили речові докази, а саме мобільні телефони та чорнові записи, які підтверджують плани фігурантки", – розповіли у поліції.

Жінку затримали 25 січня 2025 року. Їй оголосили підозру за частиною 1 статті 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Підозрюваній загрожує покарання у вигляді позбавленні волі терміном до 8 років.

Раніше ми розповідали, як потерпілі від торгівлі людьми можуть отримати правову допомогу.