На Дніпропетровщині затримали жінку, яка вербувала дівчат для заняття проституцією за кордоном
На Дніпропетровщині затримали 37-річну жительку Кривого Рогу, яка вербувала дівчат для втягнення їх у проституцію.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області.
Поліцейські встановили, що затримана вербувала дівчат, які опинилися у скрутному становищі, пропонуючи їм роботу в нічних клубах Чехії з оплатою 100 євро за годину.
Пізніше вона планувала переправити дівчат за кордон та працевлаштувати у сфері надання сексуальних послуг.
Правоохоронці дізналися про це оперативним шляхом, повідомила у коментарі для "УП. Життя" речниця поліції Дніпропетровщини Ганна Страчевська.
"До поліції надійшло повідомлення, ми перевірили інформацію, а після – виконали слідчо-оперативні дії", – зазначила речниця.
Автобус, який перевозив жінок, зупинили на пункті пропуску через державний кордон.
"Під час санкціонованих обшуків працівники поліції виявили речові докази, а саме мобільні телефони та чорнові записи, які підтверджують плани фігурантки", – розповіли у поліції.
Жінку затримали 25 січня 2025 року. Їй оголосили підозру за частиною 1 статті 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Підозрюваній загрожує покарання у вигляді позбавленні волі терміном до 8 років.
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