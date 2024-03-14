Змусили 20-річну дівчину надавати секс-послуги: молоду пару з Києва підозрюють у сутенерстві

У Києві затримали двох співмешканців, які змушували свою знайому надавати секс-послуги під приводом вигаданого боргу.

У дівчини забрали документи та погрожували їй розправою, повідомили у Київській міській прокуратурі.

За даними слідства, 24-річний чоловік та його 23-річна співмешканка запросили до себе у гості в Київ 20-річну знайому з Полтавщини. Коли дівчина приїхала до столиці, вони забрали у неї документи та змусили її надавати секс-послуги за гроші.

Підозрювана займалася пошуком "клієнтів" – розміщувала оголошення в інтернеті. Її співмешканець організовував "зустрічі" – винаймав квартири та керував фінансами.

Крім того, фігуранти вимагали у дівчини повернення вигаданого боргу, через що забирали всі гроші, які вона отримували від "клієнтів".

У телефонних розмовах, записи яких є у правоохоронців, підозрювані залякували дівчину, принижували її та погрожували розправою.

Вилучені кошти Київська міська прокуратура/Facebook

Під час обшуків у співмешканців вилучили чорнові записи із номерами "клієнтів" та "розцінками", мобільні телефони, ноутбук із переписками, гроші у різній валюті та два автомобілі.

"У них знайшли значну суму коштів, тобто їхній "бізнес" був доволі "успішний" з фінансової точки зору. Однак точної їх кількості поки невідомо", – розповіла речниця міської прокуратури Ірина Винокурова у коментарі для "УП. Життя".

Зловмисникам оголосили про підозру за частиною 2 статті 149 (торгівля людьми) та частиною 2 статті 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України.

За першою статтею їм загрожує позбавлення волі строком від п’яти до дванадцяти років, за другою – від чотирьох до семи років.

Нагадаємо, у Кривому Розі судитимуть жінку та її співмешканця, які ґвалтували двох її доньок та знімали з ними порно.