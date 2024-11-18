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На конефермі у Дніпропетровській області сталася пожежа: загинуло 140 тварин

Олена Барсукова — 18 листопада, 11:05
На конефермі у Дніпропетровській області сталася пожежа: загинуло 140 тварин
Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області

У селищі Єлизаветівка на Дніпропетровщині сталася пожежа на конефермі.

Внаслідок займання загинуло понад 140 свійських тварин, повідомляє Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

"Вночі до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на вулиці Соборна селища Єлизаветівка Петриківської селищної територіальної громади Дніпровського району горить конеферма", – йдеться у дописі ДСНС,

Площа пожежі становила 700 м²
Площа пожежі становила 700 м²

Вогонь охопив дерев’яні конструкції даху господарчих споруд та загони для тварин. Площа пожежі становила 700 м², але вогнеборці змогли її ліквідувати.

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У гасінні пожежі брав участь 21 рятувальник. Використовували 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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Нагадаємо, у Львові рятувальники винесли із задимленої квартири п’ятьох котів. А в Києві рятувальники дістали кота з квартири, яку зруйнував російський безпілотник.

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