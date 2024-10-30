"Довго не міг отямитися". У Києві рятувальники дістали кота з палаючої квартири

Рятувальники врятували кота з палаючої квартири після атаки дрона в Києві

У Києві рятувальники врятували кота з палаючої квартири, яка постраждала від удару російського безпілотника.

Помешкання майже повністю вигоріло, проте тварину вдалося реанімувати та повернути господарю – життю кота нічого не загрожує, повідомили в ДСНС.

У коментарі для "УП. Життя" речник ДСНС у Києві Павло Петров повідомив, що після влучання БпЛА пожежа у будинку охопила другий і третій поверхи.

За словами Петрова, у момент прибуття рятувальників на місце події більшість дверей у будинку були зачинені – "ймовірно, мешканці або ховалися в укриттях, або були відсутні".

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Під час обстеження квартир рятувальники виявили кота, який залишався на третьому поверсі у задимленій кімнаті.

"Коли всіх людей вивели на свіже повітря, почали перевіряти закриті квартири. Відчинили одну з них і майже одразу знайшли кота. Вогонь охопив балкон і поширився на кімнату, де той перебував", – розповів Петров.

Чотирилапого винесли на свіже повітря, дали кисень із балона й охолоджували водою, адже він був дуже гарячий. Кіт поступово приходив до тями, хоча періодично його "відключало", кажуть рятувальники.

"Він довго не міг отямитися. А рухатися почав тільки після того, як отримав кисень. І це було настільки активно, що довелося надягати рукавиці, щоб не подряпав", – розповідає Петров.

Завдяки сусідам вдалося дізнатися, кому належить квартира, і швидко зв’язатися з власником тварини. Він негайно прибув на місце, бо був неподалік. Господар тримав кота на руках, ходив з ним навколо будинку.

Наразі тварина у безпеці, але, за словами Павла Петрова, її варто було б показати ветеринарові через можливе отруєння димом.

Раніше ми розповідали, що інспектори київської патрульної поліції врятували кошеня, яке бігало просто серед дороги, намагаючись не потрапити під колеса автомобілів.