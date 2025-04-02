Росіяни вбили матір на очах у сина: що відомо про двох українських дітей, яких врятували з окупації

Україна повернула з тимчасово окупованих Росією територій ще двох дітей. Йдеться про дівчинку та 11-річного хлопця, матір якого вбили росіяни.

Про це повідомили в ініціативі з повернення депортованих дітей Bring Kids Back UA.

Зокрема, з окупації врятували 11-річного Сашка, матір якого російські військові вбили у нього на очах навесні 2022 року. Хлопець залишився сиротою.

Щоб хлопчика не забрали до інтернату, родичка взяла над ним опіку. Втім, він все одно постійно перебував під загрозою депортації. Зрештою, жінка звернулася до Української мережі за права дитини з проханням допомогти з евакуацією.

"Після довгої та складної дороги Сашко нарешті у безпеці на підконтрольній Україні території. Наразі йому шукають люблячу родину, яка зможе забезпечити належний догляд і підтримку", – йдеться у публікації.

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Окрім цього, з окупованої території евакуювали жінку з донькою, які опинилися у вкрай складних життєвих обставинах.

"Шлях додому вимагав чимало зусиль особливо через те, що окупаційна влада постійно змінювала правила перетину кордону. Та головне, що зараз вони вже у безпеці та можуть будувати нове життя", – зазначають правозахисники.

Загалом станом на березень 2025 року в Україну вдалося повернути 1247 дітей з російської окупації. За приблизними підрахунками правозахисників, щонайменше 1,6 мільйона дітей все ще залишаються під контролем Росії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали історію 16-річного Влада, якого викрали з Херсона російські окупанти та відправили у так званий "табір перевиховання". Хлопець всіляко висловлював супротив і одного разу зняв з флагштока російський прапор і повісив замість нього своє спіднє.