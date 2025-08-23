На Донеччині загинула 69-річна волонтерка з Британії: її тіло не можуть забрати через бойові дії

У червні 2025 року внаслідок удару російського дрона на Донеччині загинула 69-річна волонтерка Енні Льюїс Марффі. Тіло британки не можуть забрати через активні бойові дії, а її рідні звернулися до влади з проханням отримати свідоцтво про смерть.

Про це повідомляють BBC та Sky News із посиланням на звіт Краматорського районного відділу поліції.

Енні Марффі працювала в гуманітарній організації Aid Ukraine, що заснована у Великій Британії. Наприкінці травня жінка вирушила до України з Польщі на машині, завантаженою гуманітарною допомогою. Спершу із нею був колишній солдат із Вельсу, який через хворобу залишився за межами України.

Син британки розповів, що та щодня виходила на зв’язок із рідними і була "щаслива, що робить щось значуще". Марффі розповіла родичам, що перетнула кордон з Україною 4 червня. Уже 8 червня спілкування з родиною припинилося.

Представники Aid Ukraine повідомили, що британці пропонували передати допомогу у Львові, але та наполягала продовжити шлях до Краматорська.

В організації кажуть, що за даними поліції, 11 червня Енні виїхала на Бахмутське шосе, яке називають "кілзоною" через близькість до фронту. Британка припаркувала машину на узбіччі, коли в автівку влучив російський дрон. Жінка отримала несумісні із життям травми, йдеться у звіті правоохоронців.

Її тіло залишається в зоні активних бойових дій, тому його не можуть забрати та передати для судово-медичної експертизи.

Родина загиблої волонтерки каже, що зверталися до Міністерства закордонних справ України, місцевої влади та Міністерства закордонних справ у справах Співдружності та розвитку Великої Британії, аби отримати свідоцтво про смерть Енні.

Сім’я британки зізнається, що через відсутність документа не можу належним чином оплакати її і розпочати процес передачі спадщини.

"Вона була сміливою, здібною та рішучою, але ми не хотіли, щоб вона їхала. Ми хвилювалися [...]

Я ніколи не бачив, щоб вона чогось боялася, вона була абсолютно безстрашною. Можливо, це якось вплинуло на її смерть. Вона була силою, і це було її рішення. Ми не хочемо нічого звинувачувати", – поділився син волонтерки Чарлі Льюїс Марффі.

Чоловік розповів, що його мати багато подорожувала і була "дивовижною, дотепною, доброю, розумною та авантюрною. Енні Марффі займалася зйомками документальних фільмів, допомагала в безкоштовних їдальнях та кухнях для біженців та обожнювала тварин.

"Мені дуже сумно, що її не стало, але я пишаюся тим, ким вона була", – зізнався британець.

Раніше поблизу Ізюма загинув волонтер гуманітарної організації з Австралії.