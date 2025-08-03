"Не знаємо, як повернути тіло": рідні бійця, чий заповіт цитував Зеленський, повідомили про його загибель

19 липня під час бойового завдання біля Покровська, ймовірно, загинув 20-річний військовий Максим Нагорний – боєць Нацгвардії й автор листа-заповіту, який у червні 2023 року публічно процитував президент Володимир Зеленський під час виступу в парламенті.

Про ймовірну загибель воїна повідомили його наречена Наталя Сюйва та сестра Іванка.

Ще наприкінці липня родичам солдата стало відомо, що Максим, який служив у 3-й бригаді оперативного призначення "Спартан", зник безвісти. Його тіло доставили до моргу в місті Кам’янське 1 серпня.

За словами нареченої, тіло Максима, яке 10 днів пролежало на спеці в зоні бойових дій, їм не показали – для впізнання надали лише фото руки з татуюванням, а також зображення ланцюжка й браслета.

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Наречена й сестра героя зазначають, що здали ДНК для впізнання, але на місці їм повідомили, що "цього недостатньо", адже потрібен родич чоловічої статі – інакше тіло повернуть не раніше, ніж за пів року.

"Максим – сирота. У нього немає жодного живого родича чоловічої лінії. І немає до кого звернутись. Ми не знаємо, як повернути тіло нашої рідної людини додому. Ми не знаємо, як поховати героя, який поклав життя за свою країну", – каже Наталя.

Після повернення до Луцька Наталя і сестра Іванка звернулись у поліцію. Там їм повідомили, що це питання – до військкомату. Але, за словами жінок, їм ніхто не пояснив, до якого саме.

Максим Нагорний – уродженець Луцька, з 4 років виховувався в дитячому будинку. Пізніше був усиновлений, але знову повернувся до інтернату. У 18 років добровільно пішов на фронт, воював на Куп’янському напрямку, де зазнав поранення.

Його ім’я стало відомим у 2023 році після публікації на "Українській правді" листа-заповіту, написаного Максимом у бліндажі після ворожого обстрілу. У ньому молодий солдат закликав не лише перемогти у війні, а й змінити країну, зокрема позбутися інтернатної системи, яку він сам добре знав зсередини.

"Я – рядовий ЗСУ, молодий 18-річний солдат Максим Нагорний. Так вже сталося, що я круглий сирота, і якщо загину за Україну, то не хочеться стати рутинним чорнильним записом у бюрократичній статистиці втрат. У мене є мрія – прожити життя недаремно і, окрім здобуття перемоги на фронті, допомогти багатьом дітям-сиротам", – писав він.

Максим писав, що мріє про країну без дитячих будинків. За його словами, інтернатна система шкодить і не дає дітям справжнього дитинства. Він просив не повертатись до старого підходу після війни:

"Я не хочу, щоб відбудовували таку систему. Я мрію про нову Україну: про країну без сиріт; про дітей, котрі проживають в сім'ях і лише в сім'ях. Бо малечі потрібна сім’я, а не тепле та сите місце без любові, без гідності й поваги, без щастя".

28 червня 2023 року, у День Конституції, президент України Володимир Зеленський публічно процитував уривок із цього листа у виступі перед парламентом.

"Я хочу зараз процитувати слова українського солдата. Його звати Максим Нагорний. Він народився у 2004 році. Він сирота. Служить Україні в 14 механізованій бригаді імені князя Романа Великого.

Ось слова Максима:

"Я був очевидцем жахливих речей, про які хочеться забути, не згадувати, викреслити з пам’яті, так само як і вчорашній день цієї клятої війни. Але що буде завтра?.. Відбудовувати стару систему не треба – створюймо нову й набагато кращу Україну!"

Ці слова українського солдата Нагорного заслуговують, щоб ми їх підтримали", – сказав Зеленський.