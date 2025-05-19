Зірвався зі снігового карнизу: на Драгобраті загинув турист з Києва

У Карпатах поблизу полонини Драгобрат загинув турист з Києва. Під час проходження туристичного маршруту чоловік зірвався зі снігового карнизу.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області.

Інцидент стався близько 14:00 у неділю 18 травня в районі полонини Драгобрат Рахівського району. До поліцейських надійшло повідомлення, що під час проходження туристичним маршрутом зі снігового карниза зірвався чоловік 1964 року народження.

На місце вирушили рятувальники з гірських пошуково-рятувальних відділень села Кваси та селища Ясіня. Тіло киянина знайшли за декілька годин.

"О 18:30 рятувальниками зі снігового замету вилучили тіло загиблого та згодом доправили до урочища Свидовець, де його передали працівникам поліції", – йдеться у повідомленні.

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З чоловіком йшли ще п’ятеро туристів. Їх супроводили до колиби "Перемичка". Ніхто з них медичної допомоги не потребував.

Нагадаємо, у січні цього року на курорті Драгобрат загинула туристка, яка каталася на лижах. Дівчина не втрималася на бугельному підйомнику і, втративши рівновагу, полетіла вниз і зіткнулася з гострою частиною захисного паркану.