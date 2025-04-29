Повернувся за телефоном: в Японії чоловіка двічі за тиждень рятували з гори Фудзі

В Японії чоловіка двічі за тиждень рятували з гори Фудзі

В Японії чоловіка двічі за тиждень рятували зі схилів гори Фудзі. Після невдалого сходження він повернувся, щоб знайти свій мобільний телефон.

Про це повідомляють The Guardian та BBC.

Альпіністом-невдахою є 27-річний громадянин Китаю, який живе і навчається в Японії.

26 квітня на висоті понад 3,7 тисячі метрів його знайшов інший скелелаз. У чоловіка була підозра на висотну хворобу – захворювання, яке спричиняє кисневе голодування у горах або на літальних апаратах без герметичної кабіни. Його доставили в лікарню.

Пізніше поліцейські з'ясували, що чотири дні тому цього чоловіка вже рятували – його евакуйовували з гори гелікоптером.

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Тоді альпініст-невдаха не зміг спуститися, бо втратив свої кішки – металеве пристосування для пересування, яке кріпиться до підошви альпіністського взуття для кращого зчеплення.

Після цього чоловік повернувся на вершину, адже залишив телефон та інші речі на місці свого першого порятунку. Чи вдалося йому знайти їх – невідомо.

Цей інцидент є нагадуванням про небезпеку, яку Фудзі становить для недосвідчених альпіністів. Людей закликали не ходити в походи в міжсезоння, оскільки погодні умови в цей час можуть бути підступними.

Гора Фудзі, яка також є чинним вулканом, більшу частину року вкрита снігом. Вона відкрита для туристів з початку липня до початку вересня.

У 2024 році місцева влада обмежила кількість щоденних відвідувачів на найпопулярнішій стежці для боротьби з переповненням.

З цього літа з туристів, які підіймаються чотирма основними стежками Фудзі, стягуватиметься плата у розмірі 4 тисяч єн (28 доларів).

Нагадаємо, Непал обмежить видачу дозволів альпіністам на сходження на Еверест. Їх зможуть отримати лише ті, хто має досвід підкорення принаймні однієї з гімалайських вершин заввишки 7 тисяч метрів.