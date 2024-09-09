Лідера секти, якого звинувачують у секс-торгівлі людьми, заарештували на Філіппінах

74-річного пастора Аполло Карреона Кіболоя, засновника секти "Королівство Ісуса Христа", якого звинувачують у насиллі та торгівлі людьми, заарештували на Філіппінах після 16 днів пошуків.

Поліція заарештувала Кіболоя разом із чотирма його помічниками у місті Давао. Вони здалися самі, повідомляє CNN з посиланням на Інформаційне агентство Філіппін (PNA).

Поліціянти намагалися "спіймати" проповідника та п'ятьох його ймовірних спільників під час спеціальної операції, виконання якої почали більше двох тижнів тому.

Близько двох тисяч офіцерів оточили церковний комплекс площею 30 гектарів, де, як вважають, переховувався Кіболой. Його послідовники нібито кидали каміння в поліцейських і заблокували дорогу палаючими шинами. Працівники поліції рили тунель, щоб знайти Кіболоя.

Речник поліції Філіппін Жан Фахардо заявив, що Кіболой вийшов після того, як йому виставили ультиматум: він повинен здатися протягом 24 годин, повідомляє The Guardian.

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Адвокат проповідника Ізраеліто Торреон заявив, що його підопічний "вирішив здатися, тому що не хоче, щоб незаконне насильство продовжувалося на території церковного комплексу", повідомляє телеканал PTV.

Аполло Карреон Кіболой та його адвокат Ізраеліто Торреон Телеканал PTV (Twitter @PTVph)

Пастора та його помічників доставили до Маніли, столиці Філіппін, у неділю ввечері. Вони перебувають під посиленою охороною в центрі утримання під вартою в штаб-квартирі поліції.

Нагадаємо, ще у 2021 році лідера секти "Королівство Ісуса Христа" Аполло Карреона та його спільників звинуватили у керуванні секс-мережею, яка примушувала дівчат і молодих жінок до сексуальних контактів із ним. Це нібито мало врятувати їх від "вічного прокляття". Однак сам чоловік заперечує ці звинувачення.

За даними американської прокуратури, Карреона також звинувачують в організації схеми торгівлі людьми. Члени церкви, яку заснував Аполло у 1985-му, приїжджали до США за допомогою шахрайських віз, і змушували збирати пожертви для фальшивої благодійної організації, що базується у штаті Каліфорнія.