На Філіппінах адепти секти "воюють" з поліцією заради лідера, який ґвалтував жінок і дітей

У Філіппінах правоохоронці намагаються затримати лідера секти, якого звинувачують у секс-торгівлі людьми, поки його адепти атакують поліціянтів і палять шини.

Протистояння між філіппінською поліцією та послідовниками проповідника-втікача триває у місті Давао вже четвертий день, повідомляє CNN.

Пастор Аполло Карреон Кіболой, який заснував секту "Королівство Ісуса Христа", примушував жінок вступати з ним у статеві стосунки, щоб нібито врятувати їх від "вічного прокляття".

Ще у 2021 році 74-річного релігійного лідера звинуватили у створенні мережі секс-торгівлі людьми, і тоді він накивав п'ятами.

Аполло Кіболой заснував секту під назвою “Королівство Ісуса Христа” (KOJC) у 1985 році

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Філіппінська поліція вважає, що Кіболой переховується у церковному комплексі площею 30 гектарів, який навіть містить злітно-посадкову смугу, що веде до міжнародного аеропорту Давао.

Правоохоронці розпочали рейд 24 серпня, намагаючись заарештувати проповідника і п'ятьох його спільників, але їм це не вдалося, бо послідовники Кіболоя закидали поліцію камінням і перекрили шосе палаючими шинами.

Один 51-річний послідовник Кіболоя навіть помер від серцевого нападу під час заворушень, але поліція заперечила свою причетність до інциденту.

Пізніше правоохоронці застосували сльозогінний газ, намагаючись розігнати натовп. За офіційними даними, під час багатоденного протистояння було поранено щонайменше 6 правоохоронців і заарештовано щонайменше 18 осіб.

Але генерал поліції Ніколас Торре III, який очолює рейд, заявив, що операція не закінчиться, поки лідера секти не схоплять.

Що зробив Кіболой

Телеєвангеліста звинувачують у створенні мережі секс-торгівлі людьми АВС

Аполло Кіболой заснував реставраційну "церкву" під назвою "Королівство Ісуса Христа" (KOJC) у 1985 році, на піку популярності телеєвангелізму, проголосивши себе "Призначеним Сином Бога" та "Власником Всесвіту".

Понад три роки Кіболоя розшукує як філіппінська поліція, так і Федеральне бюро розслідувань США. У 2021 році Кіболоя та кількох його спільників звинуватили у секс-торгівлі із застосуванням примусу і шахрайства.

За даними ФБР, жінок і дівчат залучали до "церкви" як "особистих помічниць", а потім змушували їх готувати для лідера, прибирати його оселю, робити йому масаж і займатися з ним сексом на так званих "нічних чергуваннях". Серед постраждалих були 12-річні дівчата.

Телеєвангеліста звинувачують у створенні мережі секс-торгівлі людьми АВС

Прокуратура Центрального округу Каліфорнії також виявила, що Кіболой і його спільники привозили членів "церкви" до США за фіктивними візами та змушувала їх збирати пожертви нібито для "благодійної організації", а насправді – для оплати розкішного життя лідерів секти.

Найменшим "гріхом" пастора була контрабанда великих сум готівки. Зрештою, 10 листопада 2021 року у США видали федеральний ордер на арешт Аполло Кіболоя.

У 2023 році влада Філіппін розпочала власне розслідування, під час якого колишні члени "церкви" звинуватили Кіболоя в експлуатації та сексуальному насильстві щодо них.

Окрім секти й численних бізнесів, Кіболой має власну медіамережу, де часто з’являвся навіть колишній президент Філіппін Родріго Дуерте, адже Кіболой є його прихильником і "духовним наставником".

Дочка Родріго, віцепрезидентка Філіппін Сара Дутерте, навіть звинуватила поліцію у "зловживанні владою" та "переслідуванні членів "церкви"". А от чинний президент країни Фердинанд Маркос молодший (Бонгбонг Маркос) закликав Кіболоя здатися.

Водночас адвокат Кіболоя відкинув усі звинувачення і заявив, що планує судитися з поліцією за рейд на територію "церкви".

Нагадаємо, нещодавно в Австралії засудили учасницю секти, яка забила доньку до смерті та переховувалася понад 30 років.

У США затримали пастора, який найняв кілерів для вбивства хлопця його доньки, а також українського служителя, якого звинуватили у педофілії.