На Прикарпатті пожежа зруйнувала школу: учнів переведуть на дистанційне навчання

Оновлено о 15:10

У селі Вороненко, що в Івано-Франківській області, пожежа зруйнувала будівлю місцевої гімназії. У закладі освіти навчалися 44 учні – тепер їх переведуть на дистанційне навчання.

Про це повідомили очільниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук і Державна служба надзвичайних ситуацій Івано-Франківщини.

Фото: ГУ ДСНС Івано-Франківської області/Facebook Фото: ГУ ДСНС Івано-Франківської області/Facebook Фото: ГУ ДСНС Івано-Франківської області/Facebook

У ДСНС розповіли, що повідомлення про вогонь у двоповерховій будівлі закладу освіти отримали о 4:08 годині. На місце займання відправилися вогнеборці з Ворохти, Яремчі та Надвірної.

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За три години працівникам ДСНС вдалося локалізувати пожежу на площі 220 квадратних метрів.

"Гасіння пожежі ускладнювалося через сильні пориви вітру, а також відсутністю поблизу вододжерел. О 7:50 пожежу вдалося ліквідувати, а також врятувати від вогню будівлю, розміщену поруч", – розповіли рятувальники.

Унаслідок пожежі не постраждали люди, однак вогонь знищив будівлю гімназії. Керівниця Івано-Франківської ОВА зауважила, що в закладі навчаються 44 учні 1-8 класів, яким після завершення зимових канікул доведеться навчатися дистанційно.

"Ведеться робота, щоби учні початкових класів відновили навчання в очному режимі у пристосованих приміщеннях", – додала Світлана Онищук.

У коментарі для "УП. Життя" речник поліції Франківщини Андрій Яцків розповів, що правоохоронці встановлюють обставини займання, однак наразі "ознак занесення вогню сторонньою особою не виявлено".

"Правоохоронці спільно з лабораторією ДСНС вилучили фрагменти електромережі для визначення причин займання", – додав Андрій Яцків.

Також фахівці продовжують підраховувати збитки, завдані вогнем.

Примітка: текст оновлено. Додано коментар речника поліції Івано-Франківської області.

Нагадаємо, на початку січня 2025 у школі в Білій Церкві спалахнула пожежа. Ймовірною причиною загоряння вважають вибух павербанка.