У школі в Білій Церкві після вибуху павербанка спалахнула пожежа

У роздягальні білоцерківського природно-математичного ліцею №16 зайнялася пожежа. Ймовірною причиною загоряння рятувальники вважають вибух павербанка.

Повідомлення про задимлення в школі до диспетчерської служби надійшло 6 січня о 12:18, розповіли в Державній службі надзвичайних ситуацій Київщини. Уже о 12:50 пожежу вдалося ліквідувати.

Фото: ДСНС Київщини/Telegram Фото: ДСНС Київщини/Telegram

На місці вогнеборці встановили джерело займання – вогонь виник у роздягальні шкільного спортзалу. За попередніми даними, там стався вибух павербанка.

У коментарі для "УП. Життя" речниця ДСНС Київщини Вікторія Рубан розповіла, що на момент виникнення займання в роздягальні були дев'ятеро учнів закладу, які пізніше розповіли про ймовірну причину пожежі.

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Наразі фахівці продовжують з'ясовувати, що саме призвело до загоряння.

"У школу виїжджала дослідно-випробувальна лабораторія, але остаточного результату про причину пожежі ще немає", – пояснила Вікторія Рубан.

За її словами, ще до приїзду рятувальників усіх дітей вдалося евакуювати в більш безпечне місце. Працівники ДСНС оперативно ліквідували пожежу, тому вона не встигла завдати значної шкоди приміщенню будівлі, учням чи персоналу школи.

"Масштаби пошкодження дуже малі, фактично п'ять квадратних метрів. Працівників ДСНС вчасно повідомили про інцидент, коли пожежа лише починалася, тому вдалося уникнути її розповсюдження", – додала речниця ДСНС Київщини.

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