"Не знала страху". На фронті під час евакуації поранених загинула госпітальєрка Марія-Христина Двойнік

Марія-Христина загинула під час виїзду на евакуацію поранених

На війні загинула парамедикиня медичного добровольчого батальйону "Госпітальєри" Марія-Христина Двойнік із позивним "Альпака".

13 листопада під час виїзду на евакуацію за пораненим дівчина отримала смертельне поранення, розповіла засновниця "Госпітальєрів" Яна Зінкевич.

Фото: Медичний Добровольчий Батальйон Госпітальєри/Facebook Фото: Медичний Добровольчий Батальйон Госпітальєри/Facebook Фото: Медичний Добровольчий Батальйон Госпітальєри/Facebook Фото: Медичний Добровольчий Батальйон Госпітальєри/Facebook Фото: Медичний Добровольчий Батальйон Госпітальєри/Facebook Фото: Медичний Добровольчий Батальйон Госпітальєри/Facebook

"Вона не знала страху та не вагаючись ризикувала собою, щоб рятувати побратимів і допомагати їм повернутися додому живими. Росіяни обірвали її життя, забравши у нас підтримку, а у бійців – шанс на порятунок.

Її серце завжди було відкрите для кожного, хто потребував допомоги. Ця загибель є страшним ударом по нашому батальйону.

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Світла пам'ять нашій сміливій посестрі "Альпаці". Вона залишила по собі теплі спогади, які будуть жити в наших серцях", – йдеться в повідомленні Яни Зінкевич.

У медичному батальйоні додали, що Марія-Христина була світлом, невгамовною та цілеспрямованою людиною, яка прагнула знань.

"[Марія-Христина] будувала безліч планів на майбутнє і самовіддано любила те, чим займалась. Вона волонтерила, закривала великі збори.

Ще більше любила Україну, мріяла про її відновлення після перемоги", – додали там.

Інформацію про поховання загиблої медикині опублікують згодом на офіційних сторінках "Госпітальєрів".

Раніше ми ділилися спогадами про бойову медикиню Валентину "Валькірію" Нагорну та її коханого військовослужбовця Данііла Ляшкевича.