"Не знала страху". На фронті під час евакуації поранених загинула госпітальєрка Марія-Христина Двойнік
На війні загинула парамедикиня медичного добровольчого батальйону "Госпітальєри" Марія-Христина Двойнік із позивним "Альпака".
13 листопада під час виїзду на евакуацію за пораненим дівчина отримала смертельне поранення, розповіла засновниця "Госпітальєрів" Яна Зінкевич.
"Вона не знала страху та не вагаючись ризикувала собою, щоб рятувати побратимів і допомагати їм повернутися додому живими. Росіяни обірвали її життя, забравши у нас підтримку, а у бійців – шанс на порятунок.
Її серце завжди було відкрите для кожного, хто потребував допомоги. Ця загибель є страшним ударом по нашому батальйону.
Світла пам'ять нашій сміливій посестрі "Альпаці". Вона залишила по собі теплі спогади, які будуть жити в наших серцях", – йдеться в повідомленні Яни Зінкевич.
У медичному батальйоні додали, що Марія-Христина була світлом, невгамовною та цілеспрямованою людиною, яка прагнула знань.
"[Марія-Христина] будувала безліч планів на майбутнє і самовіддано любила те, чим займалась. Вона волонтерила, закривала великі збори.
Ще більше любила Україну, мріяла про її відновлення після перемоги", – додали там.
Інформацію про поховання загиблої медикині опублікують згодом на офіційних сторінках "Госпітальєрів".
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