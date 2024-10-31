"Жив боротьбою за Україну": на війні загинув Андрій Романюк, який брав участь у Революції Гідності

Андрій брав участь у Революції Гідності у віці 16 років

28 жовтня на фронті загинув 26-річний військовослужбовець із позивним "Воробєй" Андрій Романюк. Чоловік у віці 16 років брав участь у Революції Гідності, пізніше став добровольцем на захисті держави.

Трагічну звістку повідомила військовослужбовиця Аліна Боднар.

"Мені вирвали серце. Наш Андрій. Наш Горобчик. Не знаю як ми будемо жити далі. Як тепер без тебе твої дівчата – мама і кохана. У нас забрали кисень, сенс, опору", – йдеться в повідомленні дівчини.

Ludmyla Hyrtova/Facebook Ludmyla Hyrtova/Facebook Ludmyla Hyrtova/Facebook Ludmyla Hyrtova/Facebook

Андрій мав звання молодшого сержанта і був командиром відділення ударних безпілотників авіаційних комплексів 49-го окремого штурмового батальйону "Карпатська Січ".

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Спогадами про Андрія поділилася його кохана Тетяна Білинець. Жінка зізналася, що за 10 років боротьба "повністю поглинула" чоловіка, але йому досі вдавалося допомагати вирішувати проблеми близьких.

"Я ніколи не розуміла, як у серйозному командирі вміщається стільки ніжності і кохання. Я не знала, звідки у тебе береться стільки жаги до життя і оптимізму, живучи у таких реаліях.

Ти навчив мене любити кожен день, бо щоранку протягом двох років я прокидалась від "доброго ранку, кохання" і засинала під "солодких снів, рідна", – написала Тетяна.

Дівчина зізналася, що коханий планував познайомити її з мамою на Різдвяних святах.

"На Різдво ти обіцяв познайомити мене зі своєю мамою, та, кохання, я зробила це сама. Я зайшла у твій дім, але там не було тебе. Я приїхала у Вінницю, але на вокзалі не стояв мій усміхнений бородатий Андрійко з букетом моїх улюблених квітів", – додала вона.

Його знайома поетка та бойова медикиня Єлизавета Жарікова також висловила співчуття рідним через втрату. Вона зазначила, що Андрій Романюк "жив війною і боротьбою за Україну".

"В усіх життєвих випробуваннях був світлим, жертовним і вірним. І поклав своє життя за свободу і життя інших.

Нашого світу, нашого мікрокосму, посиденьок, дискусій, спільного порятунку тварин більше не буде. Я не знаю, чи зможу помститися. Але пам'ять буде. Обіцяю нести її гідно", – додала Єлизавета.

Роксоляна Хмара розповіла, що Андрій Романюк у віці 16 років брав участь у Революції Гідності.

"Наш чудовий хлопчик, який у своїх 16 вже був на Майдані. А потім пару років ми з друзями та Степаном Хмарою відбивали його з тюрми.

Він з побратимами намагався покарати негідників беркутівців, які вбивали людей на Майдані", – згадує вона.

Людмила Гиртова поділилася знімками Андрія часів Революції Гідності і розповіла, як на той час юнак переймався через маму, коли був на лаві підсудних.

"Пам'ятаю інколи, коли я запитувала Андрія, чому не приїхала його мама на суд, він лагідно відповідав мені: "Я її просив, щоб не їхала, бо вона з нічної зміни. Нехай відпочине".

З такою любов'ю і турботою це звучало з його вуст", – поділилася спогадами Людмила.

Згодом "Воробєй" брав участь в антитерористичній операції та захищав Україну під час повномасштабного вторгнення. За словами Єлизавети Жарікової, у 2023-му році Андрій отримав поранення, але з лікарні намагався повернутися на фронт.

"Каже: "Та що там, те порване і пришите вухо? Ну справді, хіба проблема?". Я згодом теж трохи ловлю осколків. Андрій пише, що я дурко", – згадує вона.

Андрій був єдиним сином, у нього залишилася кохана дівчина та мама. Прощання з військовим відбудеться 1 листопада в Києві: у Михайлівському соборі – о 10 годині, на майдані Незалежності – о 12.

2 листопада Андрія поховають у Вінниці.

Раніше загинув військовий медик Антон Шевчук, який був активним учасником Революції Гідності та долучився до війська в 2014 році.