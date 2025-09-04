"Назавжди 19": на фронті загинула студентка та інженерка "Азову" Дар’я Лопатіна

На фронті загинула студентка Київської школи економіки (KSE) та інженерка 1-го батальйону "Азову" Дар’я Лопатіна на позивний "Дельта". Дівчині було 19 років.

Трагічну звістку повідомили у виші та спільноті "593".

Студенти розповіли, що Дар’я вступила до вишу у 2023 році, а згодом здійснила свою мрію, долучившись до лав 1-го батальйону "Азову".

"Вона знала і розуміла значно більше за всіх нас. Даша була неймовірно світлою, розумною і відкритою людиною, яка нас дуже багато чому навчила і показала зовсім інший погляд на цей світ []

Попри все присвятила йому ("Азову – ред.) останній рік, захищаючи нас, Україну і наше право жити і навчатись тут", – поділилися у KSE.

У спільноті "593" подякували "Дельті" за спільні спогади та розповіли, що дівчина була щирою, впевненою в собі та власних переконаннях, а також запальною.

"Завжди діяла одразу, без зволікань та докорів. Ми завжди будемо пам’ятати тебе, ти б багато зробила для цього світу. Але тобі назавжди 19. Дякуємо тобі, сестро", – написали побратими загиблої.

Викладачка KSE Марія Крючок поділилася, що якось Дар’я побувала на її заняттях – тоді дівчина прийшла до колишніх одногрупників і розказувала їм про війну з окопів. Жінка каже, що запам’ятала "Дельту" молодою, красивою та сильною.

