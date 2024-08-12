На фронті загинув фотограф-орнітолог з Миколаєва Олексій Сапуга

30 липня на фронті загинув фотограф-орнітолог із Миколаєва Олексій Сапуга. Його мобілізували кілька місяців тому.

Про це повідомили в Інституті масової інформації.

Український журналіст і військовий Вахтанг Кіпіані розповів, що у липні Олексій виконував бойові завдання на Донеччині.

"Земляк з Миколаєва. Людина неймовірної доброти, безвідмовності у допомозі, оптимізму, товариськості. Золоті руки. Якого в нашій пташиній спільноті України всі знали і любили.

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Він мобілізувався кілька місяців тому, бачились востаннє якраз тоді, кілька разів писав і надсилав фото з учебки", – написав Кіпіані.

Виконавчий директор Української асоціації видавців Ігор Степурін також відзначив талант Олексія як фотографа-анімаліста.

"На фронті загинув чудовий фотограф-анімаліст, орнітолог, миколаївець Олексій Сапуга, який робив фантастичні знімки птахів, особливо мого рідного півдня України. У планах було видання фотокниги", – написав він.

Директор Навчально-наукового інституту природничих та аграрних наук Черкаського національного університету Максим Гаврилюк згадав Олексія як завзятого бьордвочера – людину, яка захоплювалася спостереженням за птахами.

"Ми чимало листувались і говорили телефоном на пташину тематику. До слова, в його списку побачених в Україні птахів більше, ніж у мене.

Бачились лише двічі. І від цих зустрічей лишились теплі спогади", – написав він.

Олексієві Сапузі присвятили йому літні змагання з бьордвотчингу, які відбулися по всій Україні 11 серпня.

За словами Вахтанга Кіпіані, Олексія Сапугу поховають 13 серпня на Берковецькому кладовищі у Києві.

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