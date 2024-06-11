"Мріяла розбудувати Крим та стати мамою": померла військова Шура Рязанцева

Оновлено 11.06.24 о 18:32

Померла колишня стилістка, активістка Революції Гідності і військовослужбовця із позивним "Ялта" Шура Рязанцева. Жінка приєдналася до лав тероборони на початку повномасштабного вторгнення.

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Про смерть 40-річної кримчанки повідомила в соцмережі її сестра Валерія Рязанцева.

"На превеликий жаль, Шурочки більше немає", – написала жінка.

Спогадами про військовослужбовицю поділилася журналістка Юлія Забєліна.

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"Вона така тендітна, насправді, а воювала на фронті від початку вторгнення. Вона дуже хотіла родину, вийти заміж і народити дитину. А ще – побачити Крим вільним. Бо вона "Ялта", – розповіла жінка.

2 червня, у всій день народження, Шура поділилася тим, що приєдналася до нового військового підрозділу при Десантно-штурмових військах Збройних сил. Жінка опублікувала банку і попросила донатом привітати її, допомігши зібрати на оновлення амуніції.

"Сьогодні мені 40. Дякую всім за те, що ми є, що триває боротьба", – писала вона.

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У березні 2014 року Шуру разом з іншими активістами затримали при спробі в'їзду в рідний для жінки Крим. Тоді група намагалася привезти листи і прапори для підтримки українських військових.

"Ранок 8 березня 2014 року. Було так тривожно на серці, не передати словами. Ми ухвалили рішення поїхати. Я думала про море, про маму і тата, про те, як сильно я хочу бути там і дихати цим рідним повітрям", – чотири роки по тому згадувала жінка.

Татуювання на зап'ясті Шури з написом "Небесна сотня 19.01 – 21.02.2014" призвело до різкої реакції осіб без розпізнавальних знаків на КПВВ "Армянськ". Згодом жінку допитували як "суперрадикальну націоналістку".

Тоді дівчина разом із товаришами провела п'ять днів у полоні, де пережила побиття, знущання і вдаваний розстріл.

"Одна з "медикинь", так би мовити, взяла мене за волосся й почала тягати ось так по землі і притягнула мене до "Беркуту".

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Потім були знущання лицем у багнюку і повністю корпусом тіла. І десь за пів метра стріляли автоматною чергою в землю. Що саме болюче було для мене", – розповідала вона в березні 2024 року "Суспільному. Крим".

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Тоді жінка зізналася, що мріє лише про дві події – знищити КПВВ в Армянську та повернутися в місто юності.

"Заїхати туди на танку, як мінімум на БТР, й прийти туди з автоматом в руках. На отой КПП Армянськ, де наді мною знущалися", – ділилася Шура.

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Після звільнення Криму жінка збиралася відбудовувати український півострів і навіть стати очільницею Ялти.

Примітка: текст оновлено. Вилучено інформацію про загибель на фронті.

Раніше під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув квір-митець Артур Сніткус.