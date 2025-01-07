"Вірив, що робить щось важливе". На фронті загинув доброволець і бойовий медик із Шотландії

На фронті загинув доброволець та бойовий медик із Шотландії – 26-річний Джордан Маклаклен. Чоловік воював за Україну з 2022 року.

Джордан загинув у п’ятницю, 3 січня, під час служби на передовій, пише The Guardian.

"Джордан завжди вірив, що робить щось важливе, і ми всі пишаємося тим, як він допомагав іншим.

Він був веселим сином, братом, онуком, племінником, двоюрідним братом і другом для багатьох. Його буде дуже не вистачати всім, хто його знав", – йдеться в заяві родини.

26-річний Джордан Маклаклен Фото з родинного архіву

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Сім'я попросила про приватність впродовж цього нелегкого часу, пише BBC.

У Міністерстві закордонних справ, Співдружності та розвитку Великої Британії заявили, що вони підтримують родину британця, який загинув в Україні, і перебувають на зв’язку з місцевою владою.

Джордан Маклаклен не перший громадянин Великої Британії, який загинув в бою з російськими окупантами.

Так, у липні 2024 року загинув англієць Пітер Фуше. До початку повномасштабного вторгнення він жив у Лондоні та працював теслярем, а у березні 2022-го покинув безпечну Англію та вирушив до України.

У січні минулого року Пітер склав присягу та офіційно доєднався до лав ЗСУ як бойовий медик. У захисника залишилася 15-річна донька Нікола. Він говорив, що саме заради неї приїхав до України.