"Найдобріша людина у світі": загинув офіцер-морпіх та чоловік української журналістки Андрій Кузьменко
На фронті загинув морський піхотинець, офіцер Збройних сил та чоловік української журналістки Анастасії Федченко – Андрій Кузьменко. Подружжя чекало на поповнення – незабаром дружина бійця має народити доньку.
Трагічну звістку повідомила журналістка видання "Новинарня" та телеканалу "Перший" Анастасія Федченко.
"Я називала тебе коханням усього мого життя. І так і є. Мій найкращий друг, захисник, моя опора. Батько нашої дитини. Люблю тебе і завжди любитиму. У якому вимірі ти би не був.
Андрія не стало. І мого серця не стало", – йдеться в дописі жінки.
Анастасія додала, що хотіла би, аби загибель коханого була страшним сном, який розвіється наступного ранку. Вона мріяла, щоб Андрій був поряд під час пологів.
Засновник "Новинарні" та офіцер Збройних сил України Дмитро Лиховій розповів, що Андрій Кузьменко був частиною редакційної команди.
"Загинув чоловік Настки Федченко Андрій Кузьменко – офіцер-морпіх, її кохання, надія й опора, батько Настиної майбутньої дитини, яка народиться зовсім скоро. Андрій уже також став членом нашої редакційної команди.
Воїн Андрій житиме у вашій дитині і в нашій пам'яті", – написав військовослужбовець.
Журналістка Мирослава Малик висловила співчуття щодо втрати і додала, що лише декілька днів тому її колега Анастасія підбивала підсумки року і згадувала про любов до чоловіка та їхньої майбутньої дитини.
"Горе, що спіткало нашу дорогу Настку, не вкласти в голову. Ніяк осягнути. Я увесь день думаю про те, яким крихким є наше щастя.
Настка лише кілька днів тому писала, що головний підсумок року – любов, і на фото вона з коханим та своїм округлим животиком випромінювала ту осяйну красу, яка зʼявляється, коли поряд найрідніший. А тепер Андрій на щиті. І від цього так гірко, що слова співчуття не ліпляться докупи. З усіма нами коїться страшна дійсність, де від любові до чорного горя – мить.", – поділилася роздумами Мирослава Малик.
Колишня однокласниця Андрія Кузьменка Ольга Омелянчук згадала йогт як "найдобрішу людину у світі", з якою вперше разом сіла за шкільну парту у віці восьми років. Жінка розповіла, що відтоді розпочалася їхня дружба.
"Нам по 8. Уперше сідаємо за одну парту. Андрюха вигадує пісню про мої скобки для вирівнювання зубів і ми починаємо через це битися. За місяць чи два вже міняємося бутєрами і вчимося дружити.
Нам по 13. Ми опинилися в різних школах. Я маю телефон Андрія в блокноті з Брітні Спірс. Він теж мій десь записав. Дзвонимо одне одному на свята "на домашній" і час від часу тусуємося в "боташі".
Нам по 33. Я пишу про Андрюху "був" і витираю, бо не можу в це повірити", – говорить жінка.
Анастасія Федченко та Андрій Кузьменко побралися наприкінці вересня 2023 року, світлинами цього святкового дня подружжя поділилося у соцмережах. Тоді журналістка розповіла, що шлюб із офіцером має свої особливості, адже їй доведеться "взяти під невеличку опіку" весь його підрозділ.
"У мене питають: "Щось змінилось [після одруження]?". "Нічого не змінилося, – чесно відповідаю я. – Чоловіка я відтоді не бачила".
Дивно побратися і бути разом як подружжя аж добу. Звісно, ми й зараз разом. На відстані у 600 км. Пишемо й телефонуємо одне одному. Коли довго немає повідомлень, я дуже нервую. Але хіба це не очевидно?
Я хочу бачити, чи щось змінюватиметься. Хочу чути себе дружиною, відчуваючи не тільки обручку на пальці, а й обійми Андрія Кузьменка.
Але мій чоловік у війську. І робить для мене щось значно більше, ніж обійми. Він мене захищає", – писала тоді Анастасія Федченко.
Нагадаємо, наприкінці грудня на фронті загинув харківський поет-модерніст та прозаїк Олексій Безпальцев.