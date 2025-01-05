"Найдобріша людина у світі": загинув офіцер-морпіх та чоловік української журналістки Андрій Кузьменко

Анастасія та Андрій одружилися у вересні 2023 року і чекали на доньку

На фронті загинув морський піхотинець, офіцер Збройних сил та чоловік української журналістки Анастасії Федченко – Андрій Кузьменко. Подружжя чекало на поповнення – незабаром дружина бійця має народити доньку.

Трагічну звістку повідомила журналістка видання "Новинарня" та телеканалу "Перший" Анастасія Федченко.

"Я називала тебе коханням усього мого життя. І так і є. Мій найкращий друг, захисник, моя опора. Батько нашої дитини. Люблю тебе і завжди любитиму. У якому вимірі ти би не був.

Андрія не стало. І мого серця не стало", – йдеться в дописі жінки.

Анастасія додала, що хотіла би, аби загибель коханого була страшним сном, який розвіється наступного ранку. Вона мріяла, щоб Андрій був поряд під час пологів.

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Скриншот/Настка Федченко/Facebook

Засновник "Новинарні" та офіцер Збройних сил України Дмитро Лиховій розповів, що Андрій Кузьменко був частиною редакційної команди.

"Загинув чоловік Настки Федченко Андрій Кузьменко – офіцер-морпіх, її кохання, надія й опора, батько Настиної майбутньої дитини, яка народиться зовсім скоро. Андрій уже також став членом нашої редакційної команди.

Воїн Андрій житиме у вашій дитині і в нашій пам'яті", – написав військовослужбовець.

Журналістка Мирослава Малик висловила співчуття щодо втрати і додала, що лише декілька днів тому її колега Анастасія підбивала підсумки року і згадувала про любов до чоловіка та їхньої майбутньої дитини.

"Горе, що спіткало нашу дорогу Настку, не вкласти в голову. Ніяк осягнути. Я увесь день думаю про те, яким крихким є наше щастя.

Настка лише кілька днів тому писала, що головний підсумок року – любов, і на фото вона з коханим та своїм округлим животиком випромінювала ту осяйну красу, яка зʼявляється, коли поряд найрідніший. А тепер Андрій на щиті. І від цього так гірко, що слова співчуття не ліпляться докупи. З усіма нами коїться страшна дійсність, де від любові до чорного горя – мить.", – поділилася роздумами Мирослава Малик.

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Колишня однокласниця Андрія Кузьменка Ольга Омелянчук згадала йогт як "найдобрішу людину у світі", з якою вперше разом сіла за шкільну парту у віці восьми років. Жінка розповіла, що відтоді розпочалася їхня дружба.

"Нам по 8. Уперше сідаємо за одну парту. Андрюха вигадує пісню про мої скобки для вирівнювання зубів і ми починаємо через це битися. За місяць чи два вже міняємося бутєрами і вчимося дружити.

Нам по 13. Ми опинилися в різних школах. Я маю телефон Андрія в блокноті з Брітні Спірс. Він теж мій десь записав. Дзвонимо одне одному на свята "на домашній" і час від часу тусуємося в "боташі".

Нам по 33. Я пишу про Андрюху "був" і витираю, бо не можу в це повірити", – говорить жінка.

Анастасія Федченко та Андрій Кузьменко побралися наприкінці вересня 2023 року, світлинами цього святкового дня подружжя поділилося у соцмережах. Тоді журналістка розповіла, що шлюб із офіцером має свої особливості, адже їй доведеться "взяти під невеличку опіку" весь його підрозділ.

Фото: Настка Федченко/Facebook Фото: Настка Федченко/Facebook Фото: Настка Федченко/Facebook

"У мене питають: "Щось змінилось [після одруження]?". "Нічого не змінилося, – чесно відповідаю я. – Чоловіка я відтоді не бачила".

Дивно побратися і бути разом як подружжя аж добу. Звісно, ми й зараз разом. На відстані у 600 км. Пишемо й телефонуємо одне одному. Коли довго немає повідомлень, я дуже нервую. Але хіба це не очевидно?

Я хочу бачити, чи щось змінюватиметься. Хочу чути себе дружиною, відчуваючи не тільки обручку на пальці, а й обійми Андрія Кузьменка.

Але мій чоловік у війську. І робить для мене щось значно більше, ніж обійми. Він мене захищає", – писала тоді Анастасія Федченко.

Нагадаємо, наприкінці грудня на фронті загинув харківський поет-модерніст та прозаїк Олексій Безпальцев.