"Прикривав побратимів": на війні загинув священник із Сумщини Юрій Волик

На Дніпропетровщині під час виконання бойового завдання загинув снайпер та колишній священник із Тростянця та Сумщині Юрій Волик. Захиснику було 36 років.

Трагічну звістку повідомили священник Роман Грищук і в Тростянецькій міській раді, звідки Юрій був родом.

Фото: Роман Грищук/Facebook

"Героїчно прикриваючи своїх побратимів у стрілецькому бою загинув священник Православної церкви України із Тростянця, отець Юрій Волик. Тепер Він в обіймах Бога у світлому місці! Вічна шана тобі, друже", – написав Роман Грищук у соцмережах.

У рідному місті військового розповіли, що Юрія Волика призвали на військову службу наприкінці березня 2025 року. Чоловік був стрільцем-снайпером.

"За час проходження військової служби він зарекомендував себе хоробрим і відповідальним воїном, який мав повагу і авторитет у бойових побратимів", – поділилися у міській раді.

6 серпня під час стрілецького бою захисник отримав смертельне поранення. У нього залишилася матір.

Раніше в боях на Харківщині загинув історик, краєзнавець та художник Ігор Климович.