Скільки священників наразі отримали бронювання від мобілізації? Дані Держетнополітики

Наразі близько 2,3 тисячі священнослужителів, які є керівниками релігійних організацій, мають бронювання від мобілізації.

Наразі близько 2,3 тисячі священнослужителів, які є керівниками релігійних організацій, мають бронювання від мобілізації.

Відстрочку від призову їм почали надавати з 26 червня, повідомили у Державній службі України з етнополітики та свободи совісті у відповідь на запит "Інтерфакс-Україна".

"Інформуємо, що 27.06.2025 ДЕСС було розпочато здійснення бронювання священнослужителів-керівників релігійних організацій. Станом на дату надання цієї відповіді процедуру бронювання пройшли 2285 священнослужителів-керівників релігійних організацій", – йдеться у повідомленні.

Також у відомстві зазначили, що нині 7726 релігійних організацій визнано критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Їх відібрали з-поміж понад 30 тисяч організацій, зареєстрованих в Україні.

Відбір проводили за сімома критеріями, затвердженими у лютому цього року.

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Зокрема, організація повинна бути зареєстрованою згідно з чинним законодавством, подавати звіти про використання доходів, а також не мати зв’язків з іноземними релігійними організаціями, діяльність яких в Україні заборонена (йдеться, передусім, про Російську православну церкву).

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У виданні також зазначили, що Держетнополітики має намір ініціювати можливості довготривалого перебування священнослужителів за межами України для здійснення душпастирської діяльності серед українських біженців.

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