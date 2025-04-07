Екстремальні погодні умови: на горі Піп Іван температура впала до -18°C
На горі Піп Іван на Прикарпатті – екстремальні погодні умови: мороз та сильний вітер. Обсерваторію, розташовану на вершині, замело снігом.
Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Вранці 7 квітня температура повітря впала до -18°C. Швидкість вітру сягає 7 м/с.
Також присутній щільний туман і продовжує падати сніг.
"Через мороз і низьку видимість перебування в горах стає серйозною небезпекою. Закликаємо утриматися від походів до покращення погодних умов!" – наголосили рятувальники.
Нагадаємо, вчора на вершині гори Піп Іван випало близько 30 сантиметрів снігу.
У ДСНС попередили, що різка зміна погоди може становити смертельну небезпеку навіть для досвідчених туристів через обмежену видимість.
Раніше в Українському гідрометеорологічному центрі пояснювали, що похолодання пов'язане з надходженням до країни холодного арктичного повітря. Через це над Україною утвориться активний циклон, який спричинить ускладнення погодних умов та зниження температури повітря.