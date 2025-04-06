30 сантиметрів снігу і шквальний вітер: на горі Піп Іван фіксують різке погіршення погодних умов

Рятувальники радять утриматися від походів у гори

На вершині гори Піп Іван на Прикарпатті випало близько 30 сантиметрів снігу.

Через сильні пориви вітру та обмежену видимість в управління ДСНС Івано-Франківської області радять тимчасово утриматися від походів у гори.

Рятувальники зауважують, що "різке погіршення погодних умов" може становити смертельну небезпеку навіть для досвідчених туристів, адже обмежена видимість значно ускладнює орієнтацію в горах.

В Українському гідрометеорологічному центрі пояснили, що значні погодні зміни пов'язані із надходженням до країни холодного арктичного повітря. Через це над Україною утвориться активний циклон, який спричинить ускладнення погодних умов та похолодання.

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"У понеділок похолодання утримується, синоптики прогнозують уночі заморозки. У денні години температури піднімуться до 1-4 градусів тепла. Дещо вищою буде температура впродовж доби на Сході на Південному-сході країни і досягатиме до 8°C", – розповіли в установі.

Раніше ми розповідали, чи варто довіряти інформації про нібито наближення до України "брудної хмари".