"We wish you a Merry Paska": в Україні тривають снігопади, у соцмережах жартують із квітневої погоди
Хоч на календарі 10 квітня, на території України продовжує вирувати зимова погода, яка подекуди супроводжується морозом і снігом.
Зокрема, у високогір’ї Карпат на горі Піп Іван за останню добу додалося близько 20 сантиметрів опадів – тепер замети там подекуди сягають метра у висоту.
Про це розповіли Державна служба надзвичайних ситуацій Україні та гірські рятувальники Прикарпаття.
Вони зауважили, що горах тримається сильний мороз -10°C, там хмарна та туманна погода, через що видимість у регіоні мінімальна. При цьому на високогір'ї вирує сильний західний і північно-західний вітер, який досягає від 10 до 12 метрів на секунду.
За даними Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, в районі Чорногірського масиву складні погодні умови – сильна хуртовина та перенесення снігу, що відповідає жовтому рівню небезпечності.
Фахівці закликають туристів не виходити в гори, а дочекатися покращення погодних умов.
У Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України показали засніжені дороги у квітні. Там розповіли, що до ліквідації наслідків негоди залучили 150 одиниць техніки та 180 співробітників.
"Здається, квітень забув, що він квітень", – жартують рятувальники.
Українці в соцмережах також сміються з такого рясного снігу посеред весни. Зокрема, користувачка Facebook Катерина Приміна відмовляється вірити в те, що у квітні в Україні падає сніг.
"Київ засипає кокаїном", – жартує вона.
Киянка Тетяна Романова жартівливо запропонувала не піддаватися меланхолії, а допомагати весні, поїдаючи сніг.
Користувач соцмережі X із ніком Солодкий Гонобобель опублікував фотографію кота в кардигані та шапці, який уособлює реакцію українців на морози посеред весни.
А журналістка Наталія Бушковська запропонувала оновити текст різдвяних пісень із врахуванням наближення великодніх свят:
"We wish you a Merry Paska
We wish you a Merry Paska
We wish you a Merry Paska and Happy Zeleni Svyata!"
Раніше Укргідрометцентрі розповіли, що потепління в Україні варто очікувати від наступного тижня. Також в усіх регіонах поступово скорочуватиметься кількість опадів.