"We wish you a Merry Paska": в Україні тривають снігопади, у соцмережах жартують із квітневої погоди

Хоч на календарі 10 квітня, на території України продовжує вирувати зимова погода, яка подекуди супроводжується морозом і снігом.

Зокрема, у високогір’ї Карпат на горі Піп Іван за останню добу додалося близько 20 сантиметрів опадів – тепер замети там подекуди сягають метра у висоту.

Про це розповіли Державна служба надзвичайних ситуацій Україні та гірські рятувальники Прикарпаття.

Вони зауважили, що горах тримається сильний мороз -10°C, там хмарна та туманна погода, через що видимість у регіоні мінімальна. При цьому на високогір'ї вирує сильний західний і північно-західний вітер, який досягає від 10 до 12 метрів на секунду.

За даними Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, в районі Чорногірського масиву складні погодні умови – сильна хуртовина та перенесення снігу, що відповідає жовтому рівню небезпечності.

Фахівці закликають туристів не виходити в гори, а дочекатися покращення погодних умов.

У Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України показали засніжені дороги у квітні. Там розповіли, що до ліквідації наслідків негоди залучили 150 одиниць техніки та 180 співробітників.

"Здається, квітень забув, що він квітень", – жартують рятувальники.

Українці в соцмережах також сміються з такого рясного снігу посеред весни. Зокрема, користувачка Facebook Катерина Приміна відмовляється вірити в те, що у квітні в Україні падає сніг.

"Київ засипає кокаїном", – жартує вона.

Киянка Тетяна Романова жартівливо запропонувала не піддаватися меланхолії, а допомагати весні, поїдаючи сніг.

Користувач соцмережі X із ніком Солодкий Гонобобель опублікував фотографію кота в кардигані та шапці, який уособлює реакцію українців на морози посеред весни.

Сніг в квітні: випадає.

Тим часом я: pic.twitter.com/OEyoXD9Egv — Солодкий Гонобобель (@povnesvavillya) April 10, 2025

А журналістка Наталія Бушковська запропонувала оновити текст різдвяних пісень із врахуванням наближення великодніх свят:

"We wish you a Merry Paska

We wish you a Merry Paska

We wish you a Merry Paska and Happy Zeleni Svyata!"

Раніше Укргідрометцентрі розповіли, що потепління в Україні варто очікувати від наступного тижня. Також в усіх регіонах поступово скорочуватиметься кількість опадів.